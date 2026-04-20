Mercato - OM - Pape Gueye : Les justifications après son départ de Marseille, «on ne me respectait pas»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour beaucoup, jouer à l’OM est un rêve et un objectif dans une carrière. Mais voilà que parfois, ça peut mal se passer sur la Canebière. La solution dans ce cas-là peut alors être d’aller voir ailleurs, que ce soit temporairement ou bien définitivement. Ancien joueur de l’OM, Pape Gueye est ainsi passé par là, réclamant alors son départ pour se relancer loin de Marseille.

Aujourd’hui, Pape Gueye évolue à Villarreal. C’est en 2024 que le milieu de terrain sénégalais avait rejoint le club espagnol, débarquant en provenance de l’OM. A cette occasion, il retrouvait ainsi la Liga, un championnat qu’il avait connu quelques mois plus tôt avec le FC Séville. En effet, en janvier 2023, Gueye était prêté jusqu’à la fin de la saison au sein du club andalou. Et voilà qu’à cette époque, quitter l’OM était nécessaire pour le milieu de terrain en manque de temps de jeu sur la Canebière.

OM - Pierre Ménès s’attaque à Medhi Benatia : Il en rajoute une couche après sa colère https://t.co/VvlUGyGRBE — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

« Ça m’a mis une baffe » C’est dans un entretien accordé à So Foot que Pape Gueye est revenu sur son départ en prêt de l’OM pour le FC Séville. L’international sénégalais a alors confié dans un premier temps : « J’ai eu un grand déclic quand je demande à partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu. Mon agent m’a tendu une liste des clubs intéressés : des clubs espagnols de milieu de tableau, des clubs français et allemands de bas de tableau… Ça m’a mis une baffe. « Je joue à l’OM, je viens de remporter une CAN, mais en fait dans le foot, je n’ai rien fait… ». Séville, c’est le seul grand club qui me voulait, j’ai pas hésité longtemps ».