Mercato - OM : Medhi Benatia lâche un indice crucial sur son avenir en pleine réunion !

Amadou Diawara

Via un communiqué posté sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia a annoncé sa démission de l'OM à la mi-février. Mais contre toute attente, le directeur sportif marseillais est finalement resté. Lors d'une réunion avec la délégation de l'OM et les leaders des groupes de supporters, Medhi Benatia aurait lâché un indice sur son avenir.

A la mi-février, Medhi Benatia a lâché une bombe. Par le biais d'un communiqué posté sur ses réseaux sociaux, le directeur sportif de l'OM a annoncé sa démission. « Depuis mon arrivée au club, j'ai toujours agi avec le coeur et une seule obsession: redonner à l'Olympique de Marseille la place qu'il mérite. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la course. L'objectif de la qualification en Ligue des champions est clairement à notre portée et nous sommes toujours en lice pour ramener la Coupe de France à la maison », a lancé Medhi Benatia, avant d'ajouter.

Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC ! https://t.co/eVScDVPUjG — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

OM : Benatia est resté malgré l'annonce de sa démission « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. Je pars avec le sentiment d'avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l'environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d'atteindre les objectifs demandés », peut-on lire sur les réseaux sociaux de Medhi Benatia.