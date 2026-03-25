Mercato - OM : Mason Greenwood, les deux destinations évoquées pour son transfert !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec l'OM de Frank McCourt, Mason Greenwood pourrait changer de club lors du prochain mercato estival. En effet, les deux parties envisageraient de se séparer à l'issue de cette saison. Cela tombe plutôt bien, puisque Mason Greenwood aurait la cote sur le marché, ayant des admirateurs en Europe et dans le Golfe.

Lors de l'été 2024, l'OM a trouvé un accord avec Manchester United pour boucler le transfert de Mason Greenwood. Grâce à une offre à hauteur de 26M€, les hautes sphères marseillaises ont fait plier celles des Red Devils. Mais après deux saisons au Vélodrome, Mason Greenwood pourrait aller voir ailleurs.

Mercato - OM - Medhi Benatia : Son départ se confirme, par qui faut-il le remplacer ? https://t.co/uTsi2zhzMP — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Greenwood va quitter l'OM cet été ? Selon les informations de La Provence, Mason Greenwood pourrait quitter l'OM lors du prochain mercato estival, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029. A en croire le média local, le club olympien verrait d'un bon œil l'idée de vendre son numéro 10. De cette manière, l'OM pourra encaisser un joli chèque. De son côté, Mason Greenwood serait prêt à partir à cause du départ de Roberto De Zerbi, avec qui il était proche. Pour rappel, l'OM a annoncé le départ du coach italien le 10 février, avant de le remplacer par Habib Beye huit jours plus tard. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord (...) L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a communiqué l'écurie présidée par Frank McCourt sur son site officiel.