«C'est un minable ce mec» : Christophe Dugarry dégoupille à l'antenne et ne veut plus voir Mason Greenwood à l'OM !

Alors que Mason Greenwood connaît une fin d’aventure très compliquée à l’OM, son comportement exaspéré Christophe Dugarry qui n’a qu’une seule envie, voir l’ailier anglais partir très loin de Marseille !
Méconnaissable en cette fin de saison qui pourrait coûter très cher à l'OM, Mason Greenwood se fait allumer de toute part pour son comportement et son investissement sur le terrain. Après la débâcle sur la pelouse du FC Nantes (0-3), Christophe Dugarry a d'ailleurs fracasser l'ailier anglais réclamant son transfert de toute urgence.
Greenwood fait disjoncter Dugarry
« J’en appelle à la fierté. J’en appelle à la fierté… Ce mec était au placard, de chez placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui est arrivé à ce garçon-là, il aurait pu ne plus rejouer au foot. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot, l’OM l’a accueilli, un stade plein à chaque match, lui a souvent pardonné, lui a accordé des passe-droits. Tout le monde a tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions, et quand les matchs sont aussi importants il te rend ça… Il t’envoie ça à la tronche, il t’envoie ça à la gueule », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant d'en rajouter une couche.
«Dégage ! Dégage ! Personne ne va te pleurer»
« J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec. C’est un minable ! T’es le leader de cette équipe, tout le monde attend après toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu renvoies, ce que tu donnes, après tous les sacrifices, c’est ça… t’es un minable ! Dégage ! Dégage ! Personne ne va te pleurer. C’est honteux ce qu’il a fait face à Nantes, je l’ai vu marcher. Il y a des séquences où je ne regardais que lui et le mec fait semblant. Il n’en a rien à carrer ! Je ne comprends pas comment il peut avoir quelqu’un pour le défendre. Il doit être condamné et brûlé sur le bûcher ! Justement, puisque tu sais que tu vas partir, ne renvoie pas ça ! Fais au moins semblant, je n’en sais rien. Là il te renvoie un ‘allez vous faire foutre’ à la figure, c’est une honte absolue. C’est un minable, qu’il s’en aille, on n’a plus besoin de lui », ajoute Christophe Dugarry.