«C'est un minable ce mec» : Christophe Dugarry dégoupille à l'antenne et ne veut plus voir Mason Greenwood à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Mason Greenwood connaît une fin d’aventure très compliquée à l’OM, son comportement exaspéré Christophe Dugarry qui n’a qu’une seule envie, voir l’ailier anglais partir très loin de Marseille !

Méconnaissable en cette fin de saison qui pourrait coûter très cher à l'OM, Mason Greenwood se fait allumer de toute part pour son comportement et son investissement sur le terrain. Après la débâcle sur la pelouse du FC Nantes (0-3), Christophe Dugarry a d'ailleurs fracasser l'ailier anglais réclamant son transfert de toute urgence.

Greenwood fait disjoncter Dugarry « J’en appelle à la fierté. J’en appelle à la fierté… Ce mec était au placard, de chez placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui est arrivé à ce garçon-là, il aurait pu ne plus rejouer au foot. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot, l’OM l’a accueilli, un stade plein à chaque match, lui a souvent pardonné, lui a accordé des passe-droits. Tout le monde a tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions, et quand les matchs sont aussi importants il te rend ça… Il t’envoie ça à la tronche, il t’envoie ça à la gueule », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant d'en rajouter une couche.