Flop au PSG, Illia Zabarnyi est défendu par... un ancien joueur de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 66M€ lors du précédent mercato estival, Illia Zabarnyi peine clairement à convaincre depuis qu’il a rejoint le PSG. Néanmoins, son compatriote Ruslan Malinovskyi, qui a évolué à l’OM, promet que cela va rapidement aller mieux. Le milieu de terrain ukrainien réclame de la patience.

L'été dernier, le PSG s'est montré particulièrement discret en ne recrutant qu'un seul joueur de champ. En effet, Illia Zabarnyi a débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€, bonus compris. Avec ce transfert, l'objectif du PSG était de préparer la succession de Marquinhos en installant petit-à-petit l'Ukrainien aux côtés de Willian Pacho. Cependant, Zabarnyi déçoit depuis le début de la saison, et c'est bien le capitaine brésilien qui continue de tenir sa place dans les matches importants. Néanmoins, l'ancien milieu de terrain de l'OM coéquipier d'Illia Zabarnyi en sélection ukrainienne Ruslan Malinovskyi ne s'inquiète pas pour son compatriote et annonce qu'il va redresser la barre.

Malinovskyi vole au secours de Zabarnyi « Le championnat de France est difficile. J’ai moi-même joué à Marseille, donc je comprends très bien Illia. Prenez Auxerre ou Angers : ils ont peut-être enchaîné deux ou trois mauvais matchs, puis ils affrontent Marseille et le PSG. Pour eux, c’est le match de leur vie. Ils veulent faire leurs preuves, alors ils se donnent à fond », confie-t-il auprès de Tribuna, avant d'en rajouter une couche.