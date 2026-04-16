Mercato - OM - Mason Greenwood : Ce transfert à 150M€ annoncé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM. Mais voilà que rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. Cet été, l’Anglais pourrait faire ses valises. Un transfert qui pourrait permettre au club phocéen d’encaisser un joli chèque. A combien Greenwood sera-t-il alors vendu par l’OM ?

En 2024, malgré la polémique, l’OM décidait de s’offrir Mason Greenwood. Au sortir d’un prêt à Getafe, l’Anglais était alors vendu par Manchester United, où il était devenu persona non grata suite à ses déboires avec la justice britannique. L’OM a profité de cette opportunité qui n’aurait pas existé sans les problèmes extra-sportifs de Greenwood. De quoi faire dire à Marion Bartoli que dans un monde idéal, l’actuel joueur marseillais aurait pu être vendu aujourd’hui pour 150M€.

Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye https://t.co/kcnq8de2si — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Greenwood aurait pu valoir 150M€ « C’est un joueur que s'il avait joué à United sur les bases où il est, il serait aujourd’hui vendu à 150M€. Quand tu vois qu’Isak est passé de Newcastle à Liverpool pour 150M€, je ne vois pas une énorme différence en terme de niveau de jeu par rapport à ces deux joueurs », a ainsi lâché l’ancienne joueuse de tennis à l’occasion du Super Moscato Show concernant Mason Greenwood.