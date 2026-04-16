Mercato - OM - Mason Greenwood : Ce transfert à 150M€ annoncé

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM. Mais voilà que rien ne dit qu’il sera toujours là la saison prochaine. Cet été, l’Anglais pourrait faire ses valises. Un transfert qui pourrait permettre au club phocéen d’encaisser un joli chèque. A combien Greenwood sera-t-il alors vendu par l’OM ?
En 2024, malgré la polémique, l’OM décidait de s’offrir Mason Greenwood. Au sortir d’un prêt à Getafe, l’Anglais était alors vendu par Manchester United, où il était devenu persona non grata suite à ses déboires avec la justice britannique. L’OM a profité de cette opportunité qui n’aurait pas existé sans les problèmes extra-sportifs de Greenwood. De quoi faire dire à Marion Bartoli que dans un monde idéal, l’actuel joueur marseillais aurait pu être vendu aujourd’hui pour 150M€.
Greenwood aurait pu valoir 150M€
« C’est un joueur que s'il avait joué à United sur les bases où il est, il serait aujourd’hui vendu à 150M€. Quand tu vois qu’Isak est passé de Newcastle à Liverpool pour 150M€, je ne vois pas une énorme différence en terme de niveau de jeu par rapport à ces deux joueurs », a ainsi lâché l’ancienne joueuse de tennis à l’occasion du Super Moscato Show concernant Mason Greenwood.
A quel prix sera-t-il vendu ?
Finalement, s’il est vendu cet été par l’OM, Mason Greenwood devrait l’être pour moins de 150M€. De plus, l’entièreté de la somme du transfert de l’Anglais n’ira pas directement dans les caisses du club phocéenne. En effet, Manchester United dispose aujourd’hui d’un pourcentage sur les droits économiques de Greenwood, à savoir 40% et ça passera à 35% si l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Les Red Devils vont donc récupérer plusieurs millions d’euros en cas de vente du joueur olympien. Reste maintenant à voir si Mason Greenwood sera bel et bien transféré à l’occasion du prochain mercato estival. Une autre question sera aussi de savoir qui sera intéressé à l’idée de se l’offrir.