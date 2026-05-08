Trois joueurs impressionnent à Munich, le PSG se lâche dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Plusieurs joueurs du club parisien ont notamment brillé dans ce choc européen, et en interne, Paris n’a pas hésité à saluer leur performance respective dans la presse. Explications.

Le PSG est de nouveau en finale de la Ligue des Champions ! Pour cela, le club de la capitale a dû résister au Bayern Munich ce mercredi soir. Auteurs d’une prestation collective et défensive de très grande qualité, les joueurs de Luis Enrique ont une fois de plus impressionné les observateurs, et ont ainsi validé leur ticket pour Budapest le 30 mai prochain. En interne, si le collectif a été relevé, certaines prestations individuelles ont également été saluées.

Pacho et Zaïre-Emery félicités en interne… Comme l’indique l’Equipe, l’homme du match, Willian Pacho, a été félicité. « C'était un mur, il a mis Harry Kane dans sa poche », a ainsi indiqué un membre du PSG auprès du quotidien sportif. Repositionné en tant qu’arrière droit afin de pallier le forfait d’Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery a également fait grande impression. Dans le vestiaire parisien, le président Nasser Al-Khelaïfi en personne est venu féliciter le jeune numéro 33, auteur d’une prestation pleine d’efforts et de courage.