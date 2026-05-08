Michael Olise stoppé par le PSG : Le Bayern Munich le prévient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir sur la pelouse de l’Allianz Arena, Michael Olise a vécu une rencontre très difficile face au PSG. Auteur d’une excellente saison, l’international Français a été stoppé net par les défenseurs parisiens. Du côté du Bayern Munich, on espère que le numéro 17 va continuer à progresser et revenir plus fort après cette sombre performance.

Un gros coup d’arrêt. Auteur jusque-là d’une très belle saison sous les couleurs du Bayern Munich, Michael Olise a été transparent face au PSG mercredi soir lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions (1-1). Après avoir causé de gros dégâts au sein de la défense parisienne à l’aller au Parc des Princes, le Français de 24 ans n’a rien réussi au retour, malmené par les joueurs du PSG durant tout le match. Si cela ne remet clairement pas en cause sa saison extraordinaire avec le Bayern, le numéro 17 du club bavarois va devoir se servir de cette contre-performance afin de repartir de plus belle.

« Son match retour contre le PSG montre qu'il a encore une belle marge de progression » Dirigeant légendaire du Bayern Munich, Uli Hoeness s’est d’ailleurs exprimé sur cette sortie de piste de Michael Olise. « Certes, Michael me rappelle par son profil Arjen Robben. Mais son match retour contre le PSG montre qu'il a encore une belle marge de progression et qu'il doit encore gagner en régularité et en maturité. N'oublions pas qu'il est encore jeune (23 ans). Il faut être patient, son rendement d'ensemble sur la saison n'en reste pas moins excellent », a ainsi confié Hoeness dans des propos rapportés par l’Equipe.