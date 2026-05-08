PSG : Lucas Chevalier vers la sortie ? Ce club surprenant qui veut le recruter !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une première saison très compliquée au PSG, Lucas Chevalier est blessé jusqu’à la fin de la saison. Relégué dans la hiérarchie des gardiens à Paris, le portier de 24 ans pourrait-il quitter le club cet été ? Quoi qu’il en soit, un club turc s’intéresse sérieusement à lui pour ce mercato estival.

Recruté l’été dernier afin qu’il devienne le successeur de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a connu une première saison compliquée au PSG. Ne s’étant pas montré très convaincant sur ces premiers mois de compétition, le gardien français a été relégué dans la hiérarchie. Alors que dans le même temps, Matvey Safonov a gagné des points importants aux yeux de Luis Enrique, l’ancien du LOSC lui, a coulé. Au point de quitter le PSG le plus rapidement possible afin de relancer sa carrière ?

Le Fenerbahçe s’intéresse à Lucas Chevalier ! Si rien n’indique encore que Lucas Chevalier souhaite quitter le PSG, certains clubs commencent à s’intéresser à sa situation. D’après les dernières indiscrétions du média turc Fanatik, le Fenerbahçe se penche sur son cas ! En effet, le club turc, qui avait recruté Ederson l’an passé, ne souhaite pas continuer avec le Brésilien dans les buts. Aziz Yıldırım et Hakan Safi, qui pourraient devenir prochainement les nouveaux présidents du club, souhaiteraient le recruter.