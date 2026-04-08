Mercato - OM : Marseille a tenté un coup, la révélation de la presse italienne

Axel Cornic

Il reste encore beaucoup de choses à faire avant la fin de la saison, avec notamment une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Mais à l’Olympique de Marseille on pense déjà au mercato estival, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines et qui s’annonce extrêmement important pour la suite du projet.

Après la crise de février, le calme est quelque peu revenu à Marseille. Mais ça ne va pas durer, puisque Frank McCourt doit totalement redessiner l’organigramme de l’OM et même Habib Beye, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027, n’est pas assuré d’être encore là la saison prochaine.

OM : C’est historique, la mauvaise nouvelle à 105M€ https://t.co/kkGM1OHrYt — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Pavard va quitter l’OM ? Il n’est pas le seul, puisque les interrogations sont nombreuses autour du club phocéen, avec un grand nombre de joueurs qui pourraient faire leurs valises. Certains devraient même commencer à les préparer ! RMC nous a récemment appris que l’OM aurait d’ores et déjà tranché pour Benjamin Pavard, qui ne sera pas gardé. L’international français est arrivé à Marseille l’été dernier en prêt, provenant de l’Inter, avec une option d’achat fixée à 15M€. Elle ne sera donc pas levée et le défenseur central fera son retour en Italie à la fin de la saison.