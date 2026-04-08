Mercato - OM : Marseille a tenté un coup, la révélation de la presse italienne

Il reste encore beaucoup de choses à faire avant la fin de la saison, avec notamment une qualification en Ligue des Champions à aller chercher. Mais à l’Olympique de Marseille on pense déjà au mercato estival, qui ouvrira ses portes dans quelques semaines et qui s’annonce extrêmement important pour la suite du projet.
Après la crise de février, le calme est quelque peu revenu à Marseille. Mais ça ne va pas durer, puisque Frank McCourt doit totalement redessiner l’organigramme de l’OM et même Habib Beye, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2027, n’est pas assuré d’être encore là la saison prochaine.
Pavard va quitter l’OM ?
Il n’est pas le seul, puisque les interrogations sont nombreuses autour du club phocéen, avec un grand nombre de joueurs qui pourraient faire leurs valises. Certains devraient même commencer à les préparer ! RMC nous a récemment appris que l’OM aurait d’ores et déjà tranché pour Benjamin Pavard, qui ne sera pas gardé. L’international français est arrivé à Marseille l’été dernier en prêt, provenant de l’Inter, avec une option d’achat fixée à 15M€. Elle ne sera donc pas levée et le défenseur central fera son retour en Italie à la fin de la saison.
Une tentative passée inaperçue
Des nouvelles indiscrétions nous parviennent à ce sujet, avec l’OM qui semble tout de même avoir songé à garder Benjamin Pavard. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’Inter aurait été approché ces derniers mois par les dirigeants marseillais, qui auraient vraisemblablement tenté de faire baisser le montant de l’option d’achat du joueur. Mais désormais, il n’y aurait quasiment plus d’échanges entre les deux clubs, ce qui confirme le scénario d’un départ à la fin de du prêt du Français. D’ailleurs, à Milan on aurait déjà commencé à chercher des nouvelles solutions, avec notamment un nouveau prêt au Borussia Dortmund qui est évoqué de l’autre côté des Alpes.