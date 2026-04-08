C'est terminé pour un joueur de l'OM : Un transfert est réclamé en urgence sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la qualification pour la prochaine Ligue des champions semblait être bien engagée, l'OM se retrouve désormais menacé par plusieurs clubs dont le LOSC, l'AS Monaco, le Stade Rennais et l'OL. Par conséquent, des changements sont déjà réclamés en vu de la saison prochaine.

Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Benjamin Pavard n'a pas vraiment convaincu et n'a pas assumé son statut à l'OM. Dimanche soir contre l'AS Monaco, il a d'ailleurs commis une nouvelle boulette qui a offert un but aux Monégasques. C'est la raison pour laquelle pour Eric Di Meco, s'en est trop, puisqu'il réclame son transfert en fin de saison.

🗣️ « 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗕𝗟𝗔𝗚𝗨𝗘, 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗥 ? » 😬



Éric Di Meco ne veut plus de Benjamin Pavard à l'OM 💙🤍



« 𝗟𝗲 𝘀𝘁𝗮𝘁𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲, 𝗶𝗹 𝗹’𝗮 𝗺𝗲́𝗿𝗶𝘁𝗲́, 𝗲𝘁 𝘀𝗼𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶.… pic.twitter.com/a0y1mfopeD — Vibes Foot (@VibesFoot) April 7, 2026

Di Meco réclame le départ de Pavard « C’est une blague, cette question de le garder ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité, et son salaire aussi. Mais par contre, c’est catastrophique. Je regardais le match, et le début de l’OM n’était pas mal… Certains joueurs étaient plutôt bien, même lui. Mais il commet une ou deux erreurs par match, et ça n’a pas manqué. Il fait une relance directement dans la course d’un Monégasque. Je ne dis pas qu’il soit surcoté, mais il en est aux saisons de fin de carrière. Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.