C'est terminé pour un joueur de l'OM : Un transfert est réclamé en urgence sur RMC !

Alors que la qualification pour la prochaine Ligue des champions semblait être bien engagée, l'OM se retrouve désormais menacé par plusieurs clubs dont le LOSC, l'AS Monaco, le Stade Rennais et l'OL. Par conséquent, des changements sont déjà réclamés en vu de la saison prochaine.
Arrivé l'été dernier sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Benjamin Pavard n'a pas vraiment convaincu et n'a pas assumé son statut à l'OM. Dimanche soir contre l'AS Monaco, il a d'ailleurs commis une nouvelle boulette qui a offert un but aux Monégasques. C'est la raison pour laquelle pour Eric Di Meco, s'en est trop, puisqu'il réclame son transfert en fin de saison.
Di Meco réclame le départ de Pavard
« C’est une blague, cette question de le garder ? Le statut de champion du monde, il l’a mérité, et son salaire aussi. Mais par contre, c’est catastrophique. Je regardais le match, et le début de l’OM n’était pas mal… Certains joueurs étaient plutôt bien, même lui. Mais il commet une ou deux erreurs par match, et ça n’a pas manqué. Il fait une relance directement dans la course d’un Monégasque. Je ne dis pas qu’il soit surcoté, mais il en est aux saisons de fin de carrière. Il faut que ça s’arrête avec l’OM, et ce n’est pas manquer de respect envers lui », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.
«C’est une blague, cette question de le garder ?»
Un avis globalement partagé par Jérémy Mathieu, invité à commenter la prestation de Benjamin Pavard contre l'AS Monaco. « La petite boulette qu’il fait, au lieu de prendre son pied gauche, il prend le droit… Je me mets à sa place : quand un joueur n’est pas en confiance, c’est très compliqué. Mentalement, tu gamberges. À chaque ballon, tu doutes, tu trembles un peu. Sûrement que la pression est trop forte pour lui, je ne sais pas… Il y a plein de choses qui jouent. Il n’est pas sûr de rester, il est en prêt, est-ce qu’il est impliqué dans le projet ? On se pose des questions. Les joueurs prêtés, parfois, ils s’en foutent parce qu’ils partent après », assure l'ancien défenseur du FC Barcelone au micro de Football Club de Marseille.