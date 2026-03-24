Mercato - OM : Malheureuse, une star d'Habib Beye veut partir ?

Alors que la saison est encore loin d'être terminée pour l'OM, voilà qu'on commence déjà à penser à la prochaine. Plusieurs interrogations existent concernant le futur visage du club phocéen. Une fois n'est pas coutume, le mercato estival risque d'être animé à l'OM. Et voilà que dans le sens des départs, on pourrait notamment assister au départ d'un grand nom de l'effectif d'Habib Beye.
N'ayant plus que la Ligue 1 à jouer, l'OM a un objectif : se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais avec quels joueurs le club phocéen pourrait-il disputer cette compétition ? Durant l'intersaison, l'effectif d'Habib Beye risque d'être énormément modifier. Comme à son habitude, l'OM devrait être très actif dans le sens des arrivées, mais voilà qu'il faut aussi s'attendre à des départs. Et une star pourrait notamment quitter Marseille dans les mois à venir : Mason Greenwood.
« Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie »
En 2024, l'OM décidait de s'offrir Mason Greenwood et l'Anglais est aujourd'hui le leader du club phocéen. Mais voilà que malgré un contrat allant jusqu'en 2029, il pourrait ne pas s'éterniser à Marseille. Dernièrement, on a énormément parlé d'un potentiel avenir en Italie et voilà que la presse anglaise a dernièrement remis une pièce dans la machine. En effet, selon les informations du Sun, Greenwood aurait l'intention de quitter l'OM afin de poursuivre sa carrière de l'autre côté des Alpes. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible », a même fait savoir une source au média britannique.
Le transfert de Greenwood va-t-il tomber à l'eau à cause de l'OM ?
Mais voilà qu'il y a une donnée importante à prendre en compte dans ce dossier Mason Greenwood en vue d'un futur transfert. Si l'Anglais est aujourd'hui un joueur de l'OM, le club phocéen ne détient pas 100% des droits économiques du joueur. En effet, en cas de vente, une partie de la somme partira dans les caisses de Manchester United, l'ancien club de Greenwood. « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs, avec une possibilité, en cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% », avait révélé Pablo Longoria quand il était encore président de l'OM. Une clause qui ferait d'ailleurs un peu peur à Greenwood. En effet, selon The Sun, l'Olympien redouterait que l'OM fasse grimper les enchères pour pouvoir récupérer le plus possible et fasse alors tomber à l'eau son transfert.