Mercato - OM : Malheureuse, une star d'Habib Beye veut partir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la saison est encore loin d'être terminée pour l'OM, voilà qu'on commence déjà à penser à la prochaine. Plusieurs interrogations existent concernant le futur visage du club phocéen. Une fois n'est pas coutume, le mercato estival risque d'être animé à l'OM. Et voilà que dans le sens des départs, on pourrait notamment assister au départ d'un grand nom de l'effectif d'Habib Beye.

N'ayant plus que la Ligue 1 à jouer, l'OM a un objectif : se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais avec quels joueurs le club phocéen pourrait-il disputer cette compétition ? Durant l'intersaison, l'effectif d'Habib Beye risque d'être énormément modifier. Comme à son habitude, l'OM devrait être très actif dans le sens des arrivées, mais voilà qu'il faut aussi s'attendre à des départs. Et une star pourrait notamment quitter Marseille dans les mois à venir : Mason Greenwood.

Mercato - OM : Medhi Benatia, encore une surprise après sa vraie-fausse démission ? https://t.co/YtUEi2K34W — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie » En 2024, l'OM décidait de s'offrir Mason Greenwood et l'Anglais est aujourd'hui le leader du club phocéen. Mais voilà que malgré un contrat allant jusqu'en 2029, il pourrait ne pas s'éterniser à Marseille. Dernièrement, on a énormément parlé d'un potentiel avenir en Italie et voilà que la presse anglaise a dernièrement remis une pièce dans la machine. En effet, selon les informations du Sun, Greenwood aurait l'intention de quitter l'OM afin de poursuivre sa carrière de l'autre côté des Alpes. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible », a même fait savoir une source au média britannique.