Mercato - OM : «ll n’est pas sûr de rester», un grand nom du vestiaire sur le départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival pourrait bien être assez mouvementé pour l'OM qui, comme à son habitude, devrait réserver de nombreux bouleversement au sein de son effectif. Et l'une des recrues majeures de l'été dernier pourrait déjà plier bagages à l'OM, d'autant qu'un ancien joueur s'interroge sur la situation de cet élément.

Depuis déjà quelques années, l'OM nous a habitué à des périodes de mercato particulièrement mouvementées avec de nombreux mouvements, autant dans le sens des arrivées que celui des départs. Pas moins de douze nouvelles recrues avaient débarqué au Vélodrome l'été dernier, dont un joueur disposant d'un CV particulièrement impressionnant avec notamment 55 sélections en équipe de France, un titre de champion du Monde et des passages par le Bayern Munich et l'Inter Milan. Un joueur qui s'est rapidement imposé comme titulaire à l'OM : il s'agit bien sûr de Benjamin Pavard (30 ans).

Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? L’annonce qui jette un froid sur RMC https://t.co/m77QZnzDCU — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« La 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗽 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝗶 » Mais Pavard n'est que prêté par l'Inter Milan à l'OM cette saison, et sa prestation ratée de dimanche soir contre l'AS Monaco en Ligue 1 pourrait encore davantage jeter un froid sur son avenir comme l'a analysé Jérémy Mathieu sur Football Club de Marseille : « La petite boulette qu’il fait, 𝗮𝘂 𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗶𝗲𝗱 𝗴𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲, 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁… Je me mets à sa place : 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱 𝘂𝗻 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗾𝘂𝗲́. 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝘁𝘂 𝗴𝗮𝗺𝗯𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀. 𝗔̀ 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗯𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻, 𝘁𝘂 𝗱𝗼𝘂𝘁𝗲𝘀, 𝘁𝘂 𝘁𝗿𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝘂. 𝗦𝘂̂𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗽 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝘂𝗶, 𝗷𝗲 𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗶𝘀 𝗽𝗮𝘀… », estime l'ancien joueur de l'équipe de France sur Benjamin Pavard.