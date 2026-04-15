Mercato - OM : Les plans ont changé, un transfert bouclé plus rapidement que prévu à cause de l’OL

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux de renforcer son effectif lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’est notamment attaché les services d’un joueur qui était en fin de contrat, mais que l’on a peu vu depuis son arrivée. Il faut dire que l’objectif était plutôt de le recruter cet été une fois qu’il serait libre, mais l’intérêt de l’OL a bouleversé les plans de Marseille.

Formé au Havre et passé ensuite par Angers, Himad Abdelli a fait le grand saut vers l’OM en toute fin du dernier mercato hivernal. Un rêve qui s’est réalisé pour l’international algérien (8 sélections), qui n’avait jamais caché son envie de jouer à Marseille un jour. On n’ira pas jusqu’à dire que le rêve a tourné au cauchemar, mais force est de constater que le milieu de terrain âgé de 26 ans peine à être un réel renfort pour le club olympien depuis son arrivée.

Medhi Benatia : L’OM a trouvé le candidat parfait pour le remplacer, son nom est révélé dans la presse ! https://t.co/U3OjyAi2NP — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Abdelli, une adaptation difficile à l’OM Il faut dire qu’Himad Abdelli a vu Roberto De Zerbi s’en aller peu de temps après son transfert et Habib Beye ne semble pas vraiment compter sur lui. La seule fois où l’actuel entraîneur de l’OM l’a titularisé était le 4 mars dernier, lors de l’élimination en quarts de finale de la Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.). Auteur d’une première mi-temps plus que compliquée et ayant écopé d’un carton jaune, Himad Abdelli avait été remplacé dès la pause.

« Il était important pour moi d’une sortie prématurée avant la mi-temps » « Pourquoi je l’ai sorti ? Parce qu’il y a eu quand même deux situations où il glisse, emporte deux joueurs toulousains et qu’il est sanctionné sur la deuxième. Lorsque je parle avec le quatrième arbitre, il me dit heureusement qu’il ne touche pas plus haut. Donc je pars du principe que s’il me dit ça, la prochaine faute pouvait être sanctionnée d’un carton rouge », avait expliqué Habib Beye. « Par contre il était important pour moi, par rapport au match qu’il était en train de vivre, de le protéger aussi d’une sortie prématurée avant la mi-temps, surtout que ses quinze dernières minutes ont été meilleures. Je l’ai senti un peu plus relâché, mais il a fallu qu’on fasse ce choix pour garder l’équipe à onze et impacter le match. »