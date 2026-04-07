Mercato - OM : Les deux transferts qui vont coûter «très cher» à Marseille ?

Pierrick Levallet

L’OM a vécu une saison compliquée jusqu’à présent. Et la fin de l’exercice 2025-2026 ne risque pas d’être plus tranquille pour le club phocéen, qui a perdu sa troisième place après sa défaite contre l’AS Monaco ce dimanche soir (2-1). La formation marseillaise semblerait d’ailleurs encore souffrir de deux transferts réalisés... l’été dernier !

La fin de saison risque d’être animée pour l’OM. Ce dimanche soir, le club phocéen a perdu sa troisième place de Ligue 1 en s’inclinant face à l’AS Monaco (2-1). Les hommes d’Habib Beye n’arrivent pas à convaincre dans le jeu. La formation marseillaise semblerait d’ailleurs encore souffrir de deux transferts, ce qui les aurait placé dans une situation délicate pour la fin de l’exercice 2025-2026.

OM : «Je l'ai dit à mes joueurs», un coup de pression signé Habib Beye ? https://t.co/Gmmib4Am9P — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Ça dépendrait de cette saison qui a été tellement compliquée» « Tu as surtout trois équipes qui jouent le maintien. Donc c’est là où ça va être compliqué. Nice ils sont capables de jouer avec les crocs, Nantes pareil. Et il y a le dernier match contre Rennes. Imaginons que que ça se passe bien pour Rennes et moins pour Marseille, la dernière journée peut valoir très cher. Je ne pense pas que ça dure. Je n’imagine pas que ça continue comme ça. On a vu que sans Greenwood, c’était plus compliqué. On parlait d’efficacité devant, hormis Gouiri qui était plutôt bien en ce moment, je suis désolé mais ça marche beaucoup moins bien dans l’équilibre de l’équipe. Je trouve que cette équipe manque d’ambition. Mais je n’ose pas imaginer qu’ils s’écroulent et qu’ils jouent contre Rennes avec une qualif finalement... » a d’abord confié Jean Resseguié sur le plateau de L’Equipe de Greg.