Mercato - OM : Le transfert d’un Marseillais déjà annoncé, c’est incompréhensible !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il reste cinq matchs à disputer d’ici à la fin du championnat et une qualification en Ligue des champions à aller chercher, le départ d’un joueur de l’OM a déjà été annoncé par plusieurs médias. Ce qui interroge un observateur qui estime que l’on « ne pense pas à l’essentiel ».

Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quittera l’OM cet été. Le départ de l’international argentin (11 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, ne fait pas de doute, comme révélé par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport. Les deux parties seraient déjà d’accord afin de se séparer à la fin de la saison, mais le timing de ces révélations interroge Marc Libbra.

OM - Nouveau directeur sportif : Contacts révélés pour le remplaçant de Benatia ! https://t.co/syg4s99n1f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Je ne comprends pas, je me dis qu’il reste cinq matchs et qu’on ne pense pas à l’essentiel » Interrogé par La Provence sur ce qu’il attend du déplacement de l’OM sur la pelouse de Lorient samedi prochain, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l’ancien Marseillais a d'abord répondu : « Je ne sais pas trop quand je vois les news sur “Balerdi c’est fini”. Je ne comprends pas, je me dis qu’il reste cinq matchs et qu’on ne pense pas à l’essentiel. »