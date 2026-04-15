Mercato - OM : Le transfert d’un Marseillais déjà annoncé, c’est incompréhensible !

Alors qu’il reste cinq matchs à disputer d’ici à la fin du championnat et une qualification en Ligue des champions à aller chercher, le départ d’un joueur de l’OM a déjà été annoncé par plusieurs médias. Ce qui interroge un observateur qui estime que l’on « ne pense pas à l’essentiel ».
Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quittera l’OM cet été. Le départ de l’international argentin (11 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2028, ne fait pas de doute, comme révélé par Foot Mercato et confirmé par RMC Sport. Les deux parties seraient déjà d’accord afin de se séparer à la fin de la saison, mais le timing de ces révélations interroge Marc Libbra.
« Je ne comprends pas, je me dis qu’il reste cinq matchs et qu’on ne pense pas à l’essentiel »
Interrogé par La Provence sur ce qu’il attend du déplacement de l’OM sur la pelouse de Lorient samedi prochain, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l’ancien Marseillais a d'abord répondu : « Je ne sais pas trop quand je vois les news sur “Balerdi c’est fini”. Je ne comprends pas, je me dis qu’il reste cinq matchs et qu’on ne pense pas à l’essentiel. »
« C’est une équipe bien en place qui joue bien au ballon »
Une équipe dont Marc Libbra se méfie, d’autant plus que les Merlus peuvent compter sur un attaquant en pleine en la personne de l’ancien joueur de l’OM Bamba Dieng : « Mais à Lorient, Bamba Dieng est en forme, il marque but sur but, Laurent Abergel est le capitaine emblématique… Il faut voir par rapport au nouveau repreneur, mais j’ai commenté les Merlus à deux reprises cette saison et c’est une équipe bien en place qui joue bien au ballon. Je dis ça par rapport à Metz, car pour faire un bon match, il faut toujours deux équipes. Je reconnais que je suis moins dur que les supporters et les médias car la saison, de mon point de vue, est tout simplement incroyable. »