Kylian Mbappé : Un journaliste dénonce un acharnement au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques, et tout s’est accentué ces dernières semaines avec les résultats du Real Madrid. Cependant, Frédéric Hermel dénonce cet acharnement à l’égard de l’ancien attaquant du Real Madrid.

Entre son manque d'investissement sur le terrain et ses voyages loin de l'Espagne sur son temps libre, Kylian Mbappé commence à crisper les supporters du Real Madrid, au point qu'une pétition ait été lancée pour réclamer son départ. La presse espagnole est également très critique à l'égard de l'ancien attaquant du PSG. Mais le journaliste Frédéric Hermel dénonce cet acharnement.

Fred Hermel vole au secours de Mbappé « Mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce joueur français ? Je lis et j'entends une multitude d'attaques et d'insultes à l'encontre de mon compatriote parce qu'il est blessé et qu'il a profité d'un repos recommandé par les médecins du Real Madrid et accordé par Arbeloa. Je comprends que, dans le contexte actuel de crise sportive, la plus grande discrétion aurait été préférable. Cependant, l’attaquant français n’a rien fait de mal en passant quelques jours de repos avec sa petite amie. Cette nouvelle habitude de critiquer Mbappé, quoi qu’il fasse, me semble aussi ridicule que dangereuse pour l’avenir. Nous parlons du meilleur buteur de la Liga, qui l’est d’ailleurs dans une saison désastreuse pour l’équipe blanche, et du footballeur qui a déjà prouvé qu’il pouvait changer le cours de n’importe quel match à tout moment », écrit-il dans son édito pour AS avant de poursuivre.