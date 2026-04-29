Mercato - OM : Le malaise est confirmé, Mason Greenwood veut claquer la porte

Pierrick Levallet

En cette fin de saison, rien ne va plus du côté de l’OM. Le club phocéen est dans une situation délicate en ce moment. Mason Greenwood nagerait d’ailleurs en plein malaise au sein de la formation olympienne. L’attaquant de 24 ans envisagerait même un départ, alors que son mal-être dans le vestiaire marseillais semble se confirmer.

Rien ne va plus du côté de l’OM. Le club phocéen voit la troisième place de Ligue 1 s’éloigner de plus en plus après son match nul contre l’OGC Nice (1-1). Le contexte semble se tendre sérieusement dans le vestiaire olympien. Mason Greenwood nagerait d’ailleurs en plein malaise dans l’effectif marseillais, et la tendance semble se confirmer.

«Greenwood est en froid avec tout le monde» : C'est le feu dans le vestiaire de l'OM ? https://t.co/HclOBpqTp5 — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Mason Greenwood isolé à l'OM ? D’après les informations de La Minute OM, Mason Greenwood serait isolé dans le vestiaire de l’OM. L’attaquant de 24 ans serait esseulé et envisagerait très sérieusement un départ à l’issue de la saison. L'ancien de Manchester United semble visiblement ne s'entendre plus avec grand monde au sein de l'effectif olympien. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2029, l’Anglais songerait à claquer la porte après cette saison rythmée par de nouvelles polémiques.