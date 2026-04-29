Mercato - OM : Le malaise est confirmé, Mason Greenwood veut claquer la porte

En cette fin de saison, rien ne va plus du côté de l’OM. Le club phocéen est dans une situation délicate en ce moment. Mason Greenwood nagerait d’ailleurs en plein malaise au sein de la formation olympienne. L’attaquant de 24 ans envisagerait même un départ, alors que son mal-être dans le vestiaire marseillais semble se confirmer.
Rien ne va plus du côté de l’OM. Le club phocéen voit la troisième place de Ligue 1 s’éloigner de plus en plus après son match nul contre l’OGC Nice (1-1). Le contexte semble se tendre sérieusement dans le vestiaire olympien. Mason Greenwood nagerait d’ailleurs en plein malaise dans l’effectif marseillais, et la tendance semble se confirmer.
Mason Greenwood isolé à l'OM ?
D’après les informations de La Minute OM, Mason Greenwood serait isolé dans le vestiaire de l’OM. L’attaquant de 24 ans serait esseulé et envisagerait très sérieusement un départ à l’issue de la saison. L'ancien de Manchester United semble visiblement ne s'entendre plus avec grand monde au sein de l'effectif olympien. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2029, l’Anglais songerait à claquer la porte après cette saison rythmée par de nouvelles polémiques.
La saison a été compliquée à l'OM
Il faut dire que l’exercice 2025-2026 a été plutôt délicat du côté de l’OM. L’élimination en Ligue des champions a plongé la formation olympienne dans une sérieuse crise, qui a précipité les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria. Medhi Benatia, lui aussi, va claquer la porte une fois la saison arrivée à son terme. Habib Beye n’est pas non plus assuré de poursuivre l’aventure à l’OM. Mason Greenwood semble lui également vouloir faire ses valises. Stéphane Richard risque d’avoir du pain sur la planche lorsqu’il prendra ses fonctions à la tête des pensionnaires de la Ligue 1 en juillet prochain. À suivre...