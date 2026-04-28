OM - «Je ne sais pas s'il pourra s'en remettre» : La carrière d'Habib Beye en grand danger ?

Axel Cornic

La situation commence à devenir explosive à l’Olympique de Marseille, qui s’éloigne peu à peu d’une qualification en Ligue des Champions. Arrivé en cours de saison, Habib Beye est notamment au centre des tensions et un départ est déjà évoqué, alors qu’il a tout de même un contrat qui va jusqu’en juin 2026.

Du côté de Marseille, on a presque hâte que la saison se termine. Les crises se sont succédé depuis le mois d’aout dernier et ça pourrait bien se terminer en catastrophe, avec l’OM qui se retrouve loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et évidemment, tous les regards sont tournés vers Habib Beye.

Elye Wahi chambre l'OM sur les réseaux sociaux : Daniel Riolo craque, «ferme la au bout d'un moment» https://t.co/YSKgbParFT — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Je ne sais même pas si Beye pourra s'en remettre » Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, l’ancien du Stade Rennais et du Red Star ne convainc pas vraiment sur le banc de l’OM. Certains pensent même qu’il devrait quitter le club à la fin de la saison, avec un gros ménage qui pourrait être opéré par le nouveau président Stéphane Richard. Il a encore un an de contrat, mais son avenir fait beaucoup parler en ce moment. « Je ne sais même pas si Beye pourra s'en remettre. Quel président va lui redonner ça » a notamment confié Daniel Riolo.