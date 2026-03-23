Mercato - OM : Le gros transfert de l’été à Marseille déjà annoncé, «je vous le signe»

La direction de l'OM devrait avoir fort à faire lors du prochain mercato estival avec pas mal de mouvements prévus, autant dans le sens des arrivées que celui des départs. Et un journaliste affirme notamment qu'un élément majeur du secteur offensif marseillais devrait être transféré et rapporter un gros chèque aux dirigeants de l'OM cet été.
Comme à chaque période de mercato estival, l'OM devrait se montrer assez actif et chambouler une partie de son effectif sur le marché des transferts. Il sera notamment question de départs cet été pour le club phocéen, notamment en raison de la grosse cote de Mason Greenwood (24 ans) qui affiche encore et toujours de grosses statistiques sous le maillot de l'OM (25 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). L'attaquant anglais de l'OM figurerait notamment sur la short-list de la Juventus Turin, et il pourrait bien être le gros transfert de l'été selon les révélations du journaliste Grégory Ascher sur La Chaine L’EQUIPE.
« L’OM va le vendre »
« Là, ils vont vendre Greenwood. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », a affirmé Grégory Ascher au sujet de Mason Greenwood, qui pourrait donc devenir cet été la plus grosse vente jamais réalisée par l'OM devant Michy Batshuayi (transféré à Chelsea pour 39M€ en 2016).
« Je vais quitter le navire »
Même son de cloche pour Maxime Chanot qui a récemment indiqué au micro de RMC que Mason Greenwood devrait effectivement quitter l'OM lors du prochain mercato : « Greenwood, il n'y est plus. Avec tout ce qu'il s'est passé, il est dans une phase dans laquelle il se dit : "Je vais quitter le navire". Là aujourd'hui, il a des statistiques qui parlent pour lui, mais je l'avais dit déjà il y a deux semaines, on m'était un peu tombé dessus. Même dans son body langage, tu le vois dans la manière dont il se comporte... », a-t-il indiqué. Reste à savoir quel serait le prochain point de chute de Greenwood, et combien l'OM récupérera dans l'opération.