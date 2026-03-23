Mercato - OM : Le gros transfert de l’été à Marseille déjà annoncé, «je vous le signe»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction de l'OM devrait avoir fort à faire lors du prochain mercato estival avec pas mal de mouvements prévus, autant dans le sens des arrivées que celui des départs. Et un journaliste affirme notamment qu'un élément majeur du secteur offensif marseillais devrait être transféré et rapporter un gros chèque aux dirigeants de l'OM cet été.

Comme à chaque période de mercato estival, l'OM devrait se montrer assez actif et chambouler une partie de son effectif sur le marché des transferts. Il sera notamment question de départs cet été pour le club phocéen, notamment en raison de la grosse cote de Mason Greenwood (24 ans) qui affiche encore et toujours de grosses statistiques sous le maillot de l'OM (25 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison). L'attaquant anglais de l'OM figurerait notamment sur la short-list de la Juventus Turin, et il pourrait bien être le gros transfert de l'été selon les révélations du journaliste Grégory Ascher sur La Chaine L’EQUIPE.

Une star de l’OM a fini dans un état «jamais vu» ! https://t.co/rnadVoECvy — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« L’OM va le vendre » « Là, ils vont vendre Greenwood. 50 millions d’euros, peut-être même à 40, 45 millions d’euros, l’OM va le vendre. Je vous le signe, à 42-43 millions d’euros, ils le vendent. Ça serait un coup financier formidable. Il a maintenu l’OM à haut niveau et il aura été rentabilisé », a affirmé Grégory Ascher au sujet de Mason Greenwood, qui pourrait donc devenir cet été la plus grosse vente jamais réalisée par l'OM devant Michy Batshuayi (transféré à Chelsea pour 39M€ en 2016).