Mercato - OM : Le feuilleton du moment se complique à cause du PSG

Du côté de l'OM, on est en pleine mue. Dans les mois à venir, le club phocéen va repartir sur un nouveau cycle. Des changements qui ont débuté avec la nomination du nouveau président : Stéphane Richard. Mais voilà que ça va encore bouger dans les semaines à venir à Marseille. Problème, un dossier se compliquerait à cause du PSG.
A la recherche d'un président, Frank McCourt a trouvé l'heureux élu. En effet, Stéphane Richard a été nommé à la tête de l'OM. Dans les mois à venir, il sera ainsi aux commandes du club phocéen, mais reste encore à déterminer qui l'accompagnera pour diriger le sportif. En effet, Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football à l'issue de la saison. La question est alors maintenant de savoir qui le remplacer à l'OM et ce lundi, des premiers noms ont déjà commencé à circuler.
Bodmer pour remplacer Benatia ?
Qui sera alors en charge du sportif à l'OM ? Alors que La Provence a dévoilé le portrait robot recherché par Frank McCourt, le quotidien régional a également annoncé des premières pistes. On y a ainsi appris que Florent Ghisolfi avait dit non pour venir à Marseille, mais à côté de cela, Mathieu Bodmer, Grégory Lorenzi ainsi que Julien Fournier seraient des noms qui circuleraient pour venir remplacer Medhi Benatia à l'OM.
Un lien avec le PSG qui fait tout tomber à l'eau ?
A 43 ans, Mathieu Bodmer fait aujourd'hui du très beau travail avec Le Havre, le tout avec très peu de moyens. Mettra-t-il alors ses qualités au service de l'OM ? La réponse est rapidement arrivée de la part de Footmercato. On y apprend ainsi que Bodmer n'aurait aucune intention de débarquer à Marseille, notamment parce qu'il est focalisé sur son travail au Havre, mais pas seulement. En effet, l'ancien joueur du PSG aurait toujours une certaine attache avec le club de la capitale. De quoi mettre un terme à cette piste ?