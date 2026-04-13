Mercato - OM : Le feuilleton du moment se complique à cause du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on est en pleine mue. Dans les mois à venir, le club phocéen va repartir sur un nouveau cycle. Des changements qui ont débuté avec la nomination du nouveau président : Stéphane Richard. Mais voilà que ça va encore bouger dans les semaines à venir à Marseille. Problème, un dossier se compliquerait à cause du PSG.

A la recherche d'un président, Frank McCourt a trouvé l'heureux élu. En effet, Stéphane Richard a été nommé à la tête de l'OM. Dans les mois à venir, il sera ainsi aux commandes du club phocéen, mais reste encore à déterminer qui l'accompagnera pour diriger le sportif. En effet, Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur du football à l'issue de la saison. La question est alors maintenant de savoir qui le remplacer à l'OM et ce lundi, des premiers noms ont déjà commencé à circuler.

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Bodmer pour remplacer Benatia ? Qui sera alors en charge du sportif à l'OM ? Alors que La Provence a dévoilé le portrait robot recherché par Frank McCourt, le quotidien régional a également annoncé des premières pistes. On y a ainsi appris que Florent Ghisolfi avait dit non pour venir à Marseille, mais à côté de cela, Mathieu Bodmer, Grégory Lorenzi ainsi que Julien Fournier seraient des noms qui circuleraient pour venir remplacer Medhi Benatia à l'OM.