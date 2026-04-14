Mercato - OM : Le coup de pression pour Habib Beye, «il n’y survivra pas…» 

Afin de remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, l’OM est donc allé chercher Habib Beye. Le coach sénégalais a fait son grand retour à Marseille, signant un contrat jusqu’en 2027. Sur le papier, Beye est donc censé être sur le banc olympien la saison prochaine. Mais voilà qu’on ne serait pas à l’abris d'un coup de tonnerre.
L'OM a entamé sa mue pour la saison prochaine. A la recherche d'un nouveau président, Frank McCourt a présenté Stéphane Richard qui prendra officiellement ses fonctions d'ici quelques semaines. Mais les changements ne sont pas terminés. En effet, le remplaçant de Medhi Benatia est toujours recherché. Qui sera en charge du sportif à Marseille ? L'heureux élu dictera ainsi le prochain mercato estival de l’OM. Et aussi l'avenir d'Habib Beye ?
« Il ne survivra pas à une non-qualification en Ligue des Champions »
Malgré un contrat signé jusqu'en 2027, Habib Beye ne sera pas forcément assuré d'être sur le banc de l'OM la saison prochaine. Alors que le futur directeur sportif olympien pourrait décider de s'en séparer, le Sénégalais pourrait également faire les frais d'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a ainsi dit : « Pour ce qui est d’Habib Beye, je pense effectivement qu'il ne survivra pas à une non-qualification en Ligue des Champions. Je ne pense pas ».
L’OM doit finir 3ème
« Est-ce que 4ème c’est la Ligue des Champions ? Est-ce que Habib Beye survit à la 4ème place ? Non, c’est top 3 pour moi », a d’ailleurs ensuite lâché Séverine Parlakou à l'occasion de l'émission diffusée sur La Chaine L’Equipe. Si Habib Beye veut donc toujours être l'entraîneur de l'OM la saison prochaine, il se doit d’être 3ème pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Aujourd’hui, après 29 journées de Ligue 1, les Marseillais sont… quatrièmes.