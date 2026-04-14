Mercato - OM : Le coup de pression pour Habib Beye, «il n’y survivra pas…» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin de remplacer Roberto De Zerbi en cours de saison, l’OM est donc allé chercher Habib Beye. Le coach sénégalais a fait son grand retour à Marseille, signant un contrat jusqu’en 2027. Sur le papier, Beye est donc censé être sur le banc olympien la saison prochaine. Mais voilà qu’on ne serait pas à l’abris d'un coup de tonnerre.

L'OM a entamé sa mue pour la saison prochaine. A la recherche d'un nouveau président, Frank McCourt a présenté Stéphane Richard qui prendra officiellement ses fonctions d'ici quelques semaines. Mais les changements ne sont pas terminés. En effet, le remplaçant de Medhi Benatia est toujours recherché. Qui sera en charge du sportif à Marseille ? L'heureux élu dictera ainsi le prochain mercato estival de l’OM. Et aussi l'avenir d'Habib Beye ?

Mercato - OM : Greenwood veut s'en aller, le scénario redouté par un Marseillais https://t.co/Imka2BFl9R — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il ne survivra pas à une non-qualification en Ligue des Champions » Malgré un contrat signé jusqu'en 2027, Habib Beye ne sera pas forcément assuré d'être sur le banc de l'OM la saison prochaine. Alors que le futur directeur sportif olympien pourrait décider de s'en séparer, le Sénégalais pourrait également faire les frais d'une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a ainsi dit : « Pour ce qui est d’Habib Beye, je pense effectivement qu'il ne survivra pas à une non-qualification en Ligue des Champions. Je ne pense pas ».