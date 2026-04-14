Mercato - OM : Le coup de froid pour les «gros salaires» marseillais ?

Vainqueur face au FC Metz (3-1) vendredi dernier, l’OM est toujours dans la course afin de se qualifier directement pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une qualification très importante pour les finances du club et sans elle, Marseille pourrait être contraint de se séparer de certains de ses gros salaires.
Peu importe l’issue de la saison et une éventuelle qualification en Ligue des champions, on ne devrait pas revoir Leonardo Balerdi avec le maillot de l’OM la saison prochaine. Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur âgé de 27 ans estime être arrivé à la fin d’un cycle et cherchera une nouvelle destination cet été, en accord avec Marseille qui espère récupérer au moins 25M€ avec sa vente.
« Les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure »
« Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin », a déclaré le journaliste Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.
« Sans la manne financière de la C1, est-ce que l'OM sera capable de conserver ses plus gros salaires ? »
« En défense toujours, Benjamin Pavard, prêté par l’Inter avec une option d’achat à lever évaluée à 15M€. Même cas pour Vermeeren, le jeune belge prêté par Leipzig, là l’option est à 20M€. En fin de contrat, on retrouve Nadir qui va partir. Il y aura des retours de prêt comme le jeune d’Arsenal arrivé cet hiver Nwaneri », a ajouté Arnaud Valadon, avant d’évoquer des situations plus incertaines et qui pourraient quant à elles être liées à la Ligue des champions : « Et puis les inconnues, la plus grande valeur marchande de l’effectif, Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en 2029. Mais voudra-t-il rester s’il n'y a pas de Ligue des champions ? Et d’ailleurs, sans la manne financière de la C1, est-ce que l'OM sera capable de conserver ses plus gros salaires comme Hojbjerg ou Kondogbia. »