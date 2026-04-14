Mercato - OM : Le coup de froid pour les «gros salaires» marseillais ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur face au FC Metz (3-1) vendredi dernier, l’OM est toujours dans la course afin de se qualifier directement pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une qualification très importante pour les finances du club et sans elle, Marseille pourrait être contraint de se séparer de certains de ses gros salaires.

Peu importe l’issue de la saison et une éventuelle qualification en Ligue des champions, on ne devrait pas revoir Leonardo Balerdi avec le maillot de l’OM la saison prochaine. Arrivé il y a six ans en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur âgé de 27 ans estime être arrivé à la fin d’un cycle et cherchera une nouvelle destination cet été, en accord avec Marseille qui espère récupérer au moins 25M€ avec sa vente.

Mercato - OM : Un gros transfert de l'été confirmé à l'étranger ? https://t.co/ZGesTer94F — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure » « Des joueurs forcément sur le départ à l’OM ? Le premier d’entre eux c’est Leonardo Balerdi. Un départ programmé et quasi inéluctable en fin de saison. Il lui reste deux ans de contrat, mais les deux parties sont d’accord pour acter la fin de l’aventure du défenseur présent depuis 2020. L’OM espère récupérer de l’argent, entre 25 et 30M€, pour son défenseur argentin », a déclaré le journaliste Arnaud Valadon ce mardi dans le Super Moscato Show sur RMC.