Mercato - OM : L’avenir d’Habib Beye bouleversé par la prochaine signature ?

Pierrick Levallet

Habib Beye ne sait pas encore s’il officiera encore à l’OM la saison prochaine ou non. Le technicien de 48 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, aimerait bien rester sur la Canebière. Mais son avenir dépendrait surtout d’une décision de la direction, et surtout de la prochaine signature au sein du club phocéen.

Et si Habib Beye était invité à faire ses valises dès l’issue de la saison ? De grands changements sont en train de se produire à l’OM. Le club phocéen a déjà présenté son nouveau président, Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions en juillet prochain. L’avenir de l’entraîneur de 48 ans pourrait d’ailleurs dépendre en grande partie de la prochaine signature au sein de la direction marseillaise.

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le directeur sportif de l’OM «décidera s’il garde l’entraîneur ou non» « J’ai l’impression que le nouveau président va subir la situation. D’abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques et puis d’une éventuelle qualification ou non à la Ligue des champions. Le gros problème dans ces moments-là, c’est que ceux que tu veux garder vont vouloir partir, et ceux que tu veux faire partir c’est ceux qui ont des gros salaires et qui ne vont jamais partir. Tu me parles d’Hojbjerg, sauf qu’il faut mettre en face le salaire et l’âge. Ça veut dire que, à un moment donné, tu as un train de vie qui sera trop élevé par rapport aux ambitions dans les futures compétitions et aux salaires qui ont été donnés. Avec l’ancienne direction, il y a eu beaucoup de paris qui ont été fait. Pour attirer certains joueurs, tu étais obligé de les surpayer au niveau des salaires » a d’abord confié Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.