Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye

Démis de ses fonctions au Stade Rennais au début du mois de février, Habib Beye a rapidement eu l’opportunité de rebondir à l’OM, où il a succédé à Roberto De Zerbi. Mais alors que des changements sont encore attendus au sein de la direction sportive du club, Marion Bartoli doute qu’il soit toujours en place la saison prochaine.
Marion Bartoli a encore du mal à digérer le départ de Roberto De Zerbi. Présente dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, l’ancienne joueuse de tennis professionnelle a regretté le départ prématuré du technicien italien au mois de février dernier, lui qui devait pourtant rester au moins trois ans à l’OM.
« Je suis assez énervée par la situation »
« Je suis assez énervée par la situation. Je trouve que l'OM s’est mis dans cette situation un peu tout seul. On ne va pas refaire toute la saison mais d'un côté je trouve que c’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti. Tu quittes le navire alors que tu étais venu pour un projet de trois ans, tu avais annoncé que tu faisais un recrutement de trois ans pour aller signer derrière à Tottenham qui est 18ème de Premier League, qui va peut-être redescendre », a déclaré Marion Bartoli.
« On n’est même pas sûr que le nouveau directeur sportif va garder l’entraîneur »
« Tu essayes de trouver un entraîneur, on n’est même pas sûr que le nouveau directeur sportif va garder l’entraîneur donc tu continues à faire des changements », a-t-elle ajouté. S’il a récemment assuré qu’il était « convaincu d’être là l’an prochain », Habib Beye sait aussi que son avenir sera conditionné à une éventuelle qualification en Ligue des champions et il faudra attendre la fin de la saison pour en savoir plus sur son avenir. « Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps », a confié Stéphane Richard au micro de RTL.