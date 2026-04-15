Mercato - OM : L’annonce inquiétante de Marion Bartoli pour l'avenir d'Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Démis de ses fonctions au Stade Rennais au début du mois de février, Habib Beye a rapidement eu l’opportunité de rebondir à l’OM, où il a succédé à Roberto De Zerbi. Mais alors que des changements sont encore attendus au sein de la direction sportive du club, Marion Bartoli doute qu’il soit toujours en place la saison prochaine.

Marion Bartoli a encore du mal à digérer le départ de Roberto De Zerbi. Présente dans le Super Moscato Show sur RMC ce mardi, l’ancienne joueuse de tennis professionnelle a regretté le départ prématuré du technicien italien au mois de février dernier, lui qui devait pourtant rester au moins trois ans à l’OM.

Mercato - OM : Greenwood veut s'en aller, le scénario redouté par un Marseillais https://t.co/Imka2BFl9R — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Je suis assez énervée par la situation » « Je suis assez énervée par la situation. Je trouve que l'OM s’est mis dans cette situation un peu tout seul. On ne va pas refaire toute la saison mais d'un côté je trouve que c’est un énorme gâchis que De Zerbi soit parti. Tu quittes le navire alors que tu étais venu pour un projet de trois ans, tu avais annoncé que tu faisais un recrutement de trois ans pour aller signer derrière à Tottenham qui est 18ème de Premier League, qui va peut-être redescendre », a déclaré Marion Bartoli.