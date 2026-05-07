«Me demande s’il n’est pas meilleur...» : Zaïre-Emery remplace Hakimi, et ça régale le PSG !

Face au Bayern Munich (1-1) mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a réalisé une prestation XXL sur le flanc droite de la défense, en l’absence d’Achraf Hakimi, blessé lors du match aller. Après la rencontre, Patrick Colleter s’est enflammé pour le titi parisien qui pourrait avoir un avenir à ce poste selon lui.
C’était l’une des inconnues de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. En l’absence d’Achraf Hakimi, victime d'une lésion à la cuisse droite lors du match aller, Warren Zaïre-Emery retrouvait le flanc droit de la défense, un remplacement que le titi parisien avait déjà réalisé avec une grande réussite plus tôt dans la saison. Pour l’entrejeu, Fabian Ruiz, en manque de rythme, était quant à lui titularisé d’entrée. Les deux joueurs ont pleinement apporté satisfaction, Zaïre-Emery répondant présent sur le plan défensif, de quoi épater Patrick Colleter.
« Ce gamin prend une telle dimension »
« Il a été fantastique ! Je me demande même s’il n’est pas meilleur à droite qu’au milieu de terrain, s’est enflammé l’ancien défenseur du PSG, interrogé par Le Parisien. Il est énorme. Ce gamin prend une telle dimension… Il a eu un coup de moins bien la saison passée, mais aujourd’hui, il est au top de sa forme. Il a livré un très grand match. Physiquement je le trouve tellement costaud depuis le début de l’année. Dans les duels, à la récupération du ballon, il est vraiment impressionnant. »
« Très peu de clubs peuvent se targuer de faire deux finales de Ligue des champions consécutives »
« C’est extraordinaire ce que réalise le PSG, enchaîne Patrick Colleter. Très peu de clubs peuvent se targuer de faire deux finales de Ligue des champions consécutives. Une finale, il faut la gagner, mais ce que cette équipe est en train de faire, c’est énorme ! Il y a quelques mois encore, on n’aurait jamais imaginé les voir en finale une deuxième saison de suite. J’ai envie de dire : respect ! On assiste à quelque chose de phénoménal dans l’histoire du football français. »