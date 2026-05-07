«Me demande s’il n’est pas meilleur...» : Zaïre-Emery remplace Hakimi, et ça régale le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face au Bayern Munich (1-1) mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a réalisé une prestation XXL sur le flanc droite de la défense, en l’absence d’Achraf Hakimi, blessé lors du match aller. Après la rencontre, Patrick Colleter s’est enflammé pour le titi parisien qui pourrait avoir un avenir à ce poste selon lui.

C’était l’une des inconnues de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. En l’absence d’Achraf Hakimi, victime d'une lésion à la cuisse droite lors du match aller, Warren Zaïre-Emery retrouvait le flanc droit de la défense, un remplacement que le titi parisien avait déjà réalisé avec une grande réussite plus tôt dans la saison. Pour l’entrejeu, Fabian Ruiz, en manque de rythme, était quant à lui titularisé d’entrée. Les deux joueurs ont pleinement apporté satisfaction, Zaïre-Emery répondant présent sur le plan défensif, de quoi épater Patrick Colleter.

« Ce gamin prend une telle dimension » « Il a été fantastique ! Je me demande même s’il n’est pas meilleur à droite qu’au milieu de terrain, s’est enflammé l’ancien défenseur du PSG, interrogé par Le Parisien. Il est énorme. Ce gamin prend une telle dimension… Il a eu un coup de moins bien la saison passée, mais aujourd’hui, il est au top de sa forme. Il a livré un très grand match. Physiquement je le trouve tellement costaud depuis le début de l’année. Dans les duels, à la récupération du ballon, il est vraiment impressionnant. »