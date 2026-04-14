Mercato - OM : Greenwood veut s'en aller, le scénario redouté par un Marseillais

Pierrick Levallet

L’OM devrait très certainement vivre un été 2026 mouvementé sur le mercato. Le cas de Mason Greenwood devrait notamment créer de l’agitation au sein du club phocéen. L’attaquant de 24 ans pourrait claquer la porte si jamais certaines conditions ne sont pas réunies. Un scénario en particulier est d’ailleurs redouté par un Marseillais sur ce dossier.

Et si Mason Greenwood quittait l’OM à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2029 sur la Canebière, l’attaquant de 24 ans risque de faire parler de lui sur le mercato cet été. L’ailier marseillais pourrait quitter le club phocéen une fois l’exercice 2025-2026 terminé, surtout si certaines conditions ne sont pas réunies pour le voir poursuivre l’aventure. Un scénario en particulier est d’ailleurs redouté sur RMC.

Transfert de Balerdi - OM : La punchline lâchée sur RMC ! https://t.co/BRp8ZHSVjn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Tu risques de perdre de l’argent» « Greenwood, si tu ne fais pas de coupe d’Europe, tu auras envie de le garder mais lui va te dire qu’il veut partir. Et tu vas être obligé de céder parce que si tu le gardes contre son gré, tu ne sais pas ce que ça va donner et tu risques de perdre de l’argent » s’est inquiété Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.