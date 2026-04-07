Mercato - OM : La rumeur qui lui a gâché son rêve...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une visite médicale ou une diminution physique, deux éléments qui sont susceptibles de faire capoter n'importe quelle opération en période de mercato. Un ancien international frnaçais en a fait l'expérience. Un mauvais souvenir pour lui puisque cette rumeur de blessure lui a coûté un transfert tant convoité à l'OM...

Au début des années 90, l'OM comptait quelques joueurs de classe mondiale au sein de son effectif. Certains d'entre eux ont participé au sacre marseillais en Ligue des champions en 1993 lorsque d'autres ont posé leurs pierres à l'édifice lors des années précédentes. Une génération qui a fait rêver plus d'un amoureux du football au point où certains sont devenus des fans de l'Olympique de Marseille juste pour cette équipe.

🚨 Jérémy Mathieu 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗟𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗘𝗡𝗜𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘, 𝗝𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗙𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗣𝗨𝗜𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 ! » 💙🤍



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«Il n'a pas voulu car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille» Ce fut entre autre le cas de Jérémy Mathieu qui s'est récemment confié au Football Club de Marseille. L'ex-international français qui évoluait au FC Barcelone a même eu la possibilité de vivre un rêve de gosse en quittant le Camp Nou pour l'Orange Vélodrome. Néanmoins, une histoire de blessure pourtant inexistante a tout fait rater. « J'avais envie de partir. À l'époque, c'était (Andoni) Zubizarreta à Marseille et Rudi Garcia l'entraîneur. On avait le même agent donc (Rudi Garcia) savait que je voulais partir et il voulait me faire venir. Il n'a pas voulu car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille, que je n'allais pas tenir la saison ».