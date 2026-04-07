Mercato - OM : La rumeur qui lui a gâché son rêve...

Une visite médicale ou une diminution physique, deux éléments qui sont susceptibles de faire capoter n'importe quelle opération en période de mercato. Un ancien international frnaçais en a fait l'expérience. Un mauvais souvenir pour lui puisque cette rumeur de blessure lui a coûté un transfert tant convoité à l'OM...
Au début des années 90, l'OM comptait quelques joueurs de classe mondiale au sein de son effectif. Certains d'entre eux ont participé au sacre marseillais en Ligue des champions en 1993 lorsque d'autres ont posé leurs pierres à l'édifice lors des années précédentes. Une génération qui a fait rêver plus d'un amoureux du football au point où certains sont devenus des fans de l'Olympique de Marseille juste pour cette équipe.
«Il n'a pas voulu car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille»
Ce fut entre autre le cas de Jérémy Mathieu qui s'est récemment confié au Football Club de Marseille. L'ex-international français qui évoluait au FC Barcelone a même eu la possibilité de vivre un rêve de gosse en quittant le Camp Nou pour l'Orange Vélodrome. Néanmoins, une histoire de blessure pourtant inexistante a tout fait rater. « J'avais envie de partir. À l'époque, c'était (Andoni) Zubizarreta à Marseille et Rudi Garcia l'entraîneur. On avait le même agent donc (Rudi Garcia) savait que je voulais partir et il voulait me faire venir. Il n'a pas voulu car il croyait que j'avais encore des problèmes de tendons d'Achille, que je n'allais pas tenir la saison ».
«Je suis fan depuis tout petit de Marseille. L'époque Papin, Waddle… c'était mon époque»
Andoni Zubizarreta, qui officiait à l'époque comme directeur sportif de l'OM, avait eu tout faux puisque Jérémy Mathieu signait une saison pleine au Sporting Lisbonne dans la foulée. Mais ce fut un crève-cœur pour lui, grand fan de l'Olympique de Marseille depuis le début des années 90 comme l'a rapporté RMC Sport. « Du coup, je vais au Sporting Portugal et j'ai fait plus de 50 matchs sur la saison (sourire). Mais j'aurais bien voulu venir à Marseille. Moi, je suis fan depuis tout petit de Marseille. L'époque Papin, Waddle… c'était mon époque. C'était la grande équipe ».