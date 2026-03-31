Mercato - OM : La priorité de Mohamed Bouhafsi est déjà annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une grosse information que Daniel Riolo a révélée lundi soir. Sur le plateau de l'After Foot, le journaliste de RMC a effectivement révélé que le nom de Mohamed Bouhafsi était celui qui circulait le plus pour remplacer Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Et son premier objectif est même connu.

Frank McCourt l'a annoncé récemment dans les colonnes du JDD, « le processus est enclenché » pour le recrutement d'un nouveau président après l'officialisation du départ de Pablo Longoria. Et selon les informations de Daniel Riolo, le nom qui « circule le plus » à Marseille est celui de Mohamed Bouhafsi. Ancien journaliste de RMC et désormais présentateur de l’émission C à vous sur France 5, il présente l'avantage d'avoir un énorme réseau à l'OM. Mais selon le journaliste Florent Gautreau, Mohamed Bouhafsi devrait surtout rapidement se mettre en quête d'un nouveau directeur sportif, Medhi Benatia étant sur le départ.

🚨🔵⚪️ Quel président pour l'OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : "Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c'est un profil idéal" pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026

Bouhafsi devra trouver rapidement un directeur sportif « Ce qui va être important, c'est la structure de l'organigramme et de la gouvernance. Quel que soit le président, c'est quel directeur sportif avec lui à Marseille ? Parce que là, le point majeur dans l'organisation qui semblait se dessiner de manière un peu pérenne, c'est que Longoria devenait le président à part entière, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, et qu'il trouve un vrai directeur sportif qui était Medhi Benatia. Là tu me dis Mohamed Bouhafsi, je te dis pas de problème et pourquoi pas, il pourrait très bien avoir les compétences », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.