Mercato - OM : La priorité de Mohamed Bouhafsi est déjà annoncée !

C'est une grosse information que Daniel Riolo a révélée lundi soir. Sur le plateau de l'After Foot, le journaliste de RMC a effectivement révélé que le nom de Mohamed Bouhafsi était celui qui circulait le plus pour remplacer Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Et son premier objectif est même connu.
Frank McCourt l'a annoncé récemment dans les colonnes du JDD, « le processus est enclenché » pour le recrutement d'un nouveau président après l'officialisation du départ de Pablo Longoria. Et selon les informations de Daniel Riolo, le nom qui « circule le plus » à Marseille est celui de Mohamed Bouhafsi. Ancien journaliste de RMC et désormais présentateur de l’émission C à vous sur France 5, il présente l'avantage d'avoir un énorme réseau à l'OM. Mais selon le journaliste Florent Gautreau, Mohamed Bouhafsi devrait surtout rapidement se mettre en quête d'un nouveau directeur sportif, Medhi Benatia étant sur le départ.
Bouhafsi devra trouver rapidement un directeur sportif
« Ce qui va être important, c'est la structure de l'organigramme et de la gouvernance. Quel que soit le président, c'est quel directeur sportif avec lui à Marseille ? Parce que là, le point majeur dans l'organisation qui semblait se dessiner de manière un peu pérenne, c'est que Longoria devenait le président à part entière, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, et qu'il trouve un vrai directeur sportif qui était Medhi Benatia. Là tu me dis Mohamed Bouhafsi, je te dis pas de problème et pourquoi pas, il pourrait très bien avoir les compétences », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«Le trio qui est capital»
« L’envie, la foi, tout ce que tu veux. Mais ce qui va apporter derrière, c’est DS et entraîneur. Le trio qui est capital. À Marseille, il y a un truc, c’est une banalité, c’est la pression. Même Mohamed avec tout ce qu’il a vécu, la pression d’un président à l’OM si t’es mal entouré ou si t’as pas le bon DS, elle peut être dingue, c'est le feu (...) Je pense que le maillon fort de la chaîne entre le président et l'entraîneur, c'est le directeur sportif. Donc Mohamed Bouhafsi, même si c'est une excellente idée, même si elle est acceptée par le peuple marseillais, derrière si tu leur mets un DS bidon ou un excellent DS et que les recrues ça matche immédiatement avec un bon entraîneur, je pense qu'il peut vivre quelques moments sympas », ajoute Florent Gautreau.