Mercato - OM : «Il valait mieux arrêter les conneries», le jour où c'est parti au clash avec un champion du monde

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Couronné d'un sacre mondial, il prenait il y a quelques années de cela la décision de relever le challenge marseillais à l'OM. Toutefois, son passage dans la cité phocéenne n'a pas rencontré le succès escompté et a coupé court en raison de sérieux problèmes avec l'entraîneur en place. Bien des saisons se sont écoulées depuis, il racontait il y a un moment déjà cette expérience dont il n'a pas gardé un bon souvenir.

Les champions du monde passés à l'OM ne sont certes pas légion, mais il y en a tout de même quelques-uns. En 2018, Adil Rami, Florian Thauvin et Steve Mandanda ont été célébrés à la reprise de la saison après le sacre de l'équipe de France en Russie. Mais quelques années plus tôt, l'aventure d'un autre joueur qui connaît la sensation de remporter la Coupe du monde a pris une tournure qui n'était pas celle initialement souhaitée.

🗣️ Habib Beye 🇸🇳 : « 𝗝’𝗔𝗜 𝗟’𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗤𝗨’𝗢𝗡 𝗠𝗘 𝗥𝗔𝗠𝗘̀𝗡𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗢𝗚𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗢𝗨̀ 𝗝𝗘 𝗗𝗢𝗜𝗦 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥, qu’on retient que les choses négatives… » 🙄



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«Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré» Et tout ça, à cause d'un entraîneur en particulier : Philippe Troussier. Le coach de l'OM pendant une moitié de saison seulement en 2004/2005 a tout simplement dégoûté Bixente Lizarazu. Le champion du monde 98 était d'ailleurs à deux doigts d'en venir aux mains avec l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. En 2010, il se livrait sans filtre au Parisien sur sa relation plus que conflictuelle avec Troussier dans la cité phocéenne. « J’ai bien apprécié la période avec José Anigo. Après, j’ai eu un problème avec une personne. Je ne vais pas me répéter cinquante fois, mais si j’étais resté, je l’aurais emplâtré. Je me suis dit que je ne pouvais pas en arriver là, car je n’avais jamais ressenti cela dans ma vie. Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose ».