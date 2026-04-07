Mercato - OM : «Il valait mieux arrêter les conneries», le jour où c'est parti au clash avec un champion du monde

Couronné d'un sacre mondial, il prenait il y a quelques années de cela la décision de relever le challenge marseillais à l'OM. Toutefois, son passage dans la cité phocéenne n'a pas rencontré le succès escompté et a coupé court en raison de sérieux problèmes avec l'entraîneur en place. Bien des saisons se sont écoulées depuis, il racontait il y a un moment déjà cette expérience dont il n'a pas gardé un bon souvenir.
Les champions du monde passés à l'OM ne sont certes pas légion, mais il y en a tout de même quelques-uns. En 2018, Adil Rami, Florian Thauvin et Steve Mandanda ont été célébrés à la reprise de la saison après le sacre de l'équipe de France en Russie. Mais quelques années plus tôt, l'aventure d'un autre joueur qui connaît la sensation de remporter la Coupe du monde a pris une tournure qui n'était pas celle initialement souhaitée.
«Si j’étais resté, je l’aurais emplâtré»
Et tout ça, à cause d'un entraîneur en particulier : Philippe Troussier. Le coach de l'OM pendant une moitié de saison seulement en 2004/2005 a tout simplement dégoûté Bixente Lizarazu. Le champion du monde 98 était d'ailleurs à deux doigts d'en venir aux mains avec l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. En 2010, il se livrait sans filtre au Parisien sur sa relation plus que conflictuelle avec Troussier dans la cité phocéenne. « J’ai bien apprécié la période avec José Anigo. Après, j’ai eu un problème avec une personne. Je ne vais pas me répéter cinquante fois, mais si j’étais resté, je l’aurais emplâtré. Je me suis dit que je ne pouvais pas en arriver là, car je n’avais jamais ressenti cela dans ma vie. Il valait mieux arrêter les conneries et passer à autre chose ».
«S’il n’y avait pas eu cet entraîneur, elle aurait pu continuer à Marseille»
Bixente Lizarazu, latéral gauche de légende du Bayern Munich et de l'équipe de France, ne s'en cachait pas. Son passage raté à l'OM est d'après lui exclusivement dû à Philippe Troussier et ses méthodes. « J’ai fait ce que j’avais à faire avec Bordeaux, l’équipe de France et le Bayern. Mon histoire est très simple. S’il n’y avait pas eu cet entraîneur, elle aurait pu continuer à Marseille. On ne fait pas de cadeaux aux anciens, mais je n’en fais pas non plus ».