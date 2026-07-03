Mercato - OM : Il va tout plaquer si son club ne recrute pas Mason Greenwood ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité de l'été du côté de l'AS Roma, Mason Greenwood se fait cruellement attendre du côté de la capitale italienne. Une situation qui commencerait à agacer l'OM, mais surtout Gian Piero Gasperini. Le coach italien pourrait même mettre son poste en jeu s'il n'obtient pas la signature du numéro 10 marseillais.

Clairement sur le départ, Mason Greenwood est la priorité de l'AS Roma cet été. Néanmoins, après plusieurs semaines de négociation, le club italien n'a toujours pas répondu aux attentes de l'OM qui réclamerait quasiment 55M€ pour lâcher son numéro 10. Et dans le même temps, plusieurs autres clubs se sont positionnés en coulisses à l'image de Fenerbahçe et de l'Atlético de Madrid. Une situation qui fragilise la position de l'AS Roma, ce qui pourrait faire craquer Gian Piero Gasperini. Le journaliste italien Ilario Di Giovambattista estime même que le coach de l'AS Roma pourrait tout plaquer.

Gasperini prêt à tout plaquer si Greenwood ne signe pas ? « La Roma s’est arrêtée aux 40 millions environ, mais Marseille en veut beaucoup plus. S’ils entrent dans cette enchère, je ne sais pas s’ils vont surenchérir. Si la Roma ne parvient pas à recruter Greenwood, je ne sais pas ce qu’il adviendra de Gasperini, cela lui déplairait certainement beaucoup. L’année dernière, Greenwood coûtait la moitié de ce prix. Quand on passe trop de temps sur un joueur sans conclure, cela signifie qu’il y a quelque chose qui cloche », confie-t-il au micro de Radio Radio.