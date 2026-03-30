Mercato - OM : Il quitte Marseille et va toucher le jackpot ailleurs !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelque temps après son départ, un ancien membre de l’OM est sur le point de retrouver un club. Preuve que son retour est imminent, des révélations sur son futur salaire ont été faites dans la presse. Le principal intéressé va toucher un joli pactole et devenir le deuxième entraîneur le mieux payé de son championnat.

Un ancien entraîneur de l’OM peut parfois en cacher un autre. Nommé entraîneur intérimaire de Tottenham le 14 février dernier, Igor Tudor a déjà été démis de ses fonctions, dimanche. Le technicien croate ne sera resté en poste que 43 jours, avec un bilan d’un match nul et quatre défaites en Premier League. Et pour le remplacer, il semblerait que ce soit un autre entraîneur passé par Marseille qui tienne la corde.

🚨 Roberto De Zerbi and Tottenham, in regular contact since yesterday to try find an agreement and get the deal done.



Five year contract ready with top salary, with RDZ and his camp in discussions with Spurs.



It’s always been the priority; despite links with Dyche & more names. pic.twitter.com/LlSON62fCg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2026

De Zerbi devrait succéder à Tudor En effet, les médias anglais indiquent ce lundi que Roberto De Zerbi se rapproche de plus en plus de Tottenham. Parti de l’OM le 11 février dernier, le technicien italien avait rapidement été annoncé dans le viseur des Spurs, ainsi que dans celui de Manchester United, avec lequel il a déjà été en contact par le passé. Jusqu’à présent, il ne semblait pas enclin à reprendre l’équipe en cours de saison et préférait attendre cet été, en cas de maintien, Tottenham étant actuellement 17e de Premier League.