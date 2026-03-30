Mercato - OM : Il quitte Marseille et va toucher le jackpot ailleurs !

Quelque temps après son départ, un ancien membre de l’OM est sur le point de retrouver un club. Preuve que son retour est imminent, des révélations sur son futur salaire ont été faites dans la presse. Le principal intéressé va toucher un joli pactole et devenir le deuxième entraîneur le mieux payé de son championnat.
Un ancien entraîneur de l’OM peut parfois en cacher un autre. Nommé entraîneur intérimaire de Tottenham le 14 février dernier, Igor Tudor a déjà été démis de ses fonctions, dimanche. Le technicien croate ne sera resté en poste que 43 jours, avec un bilan d’un match nul et quatre défaites en Premier League. Et pour le remplacer, il semblerait que ce soit un autre entraîneur passé par Marseille qui tienne la corde.
De Zerbi devrait succéder à Tudor
En effet, les médias anglais indiquent ce lundi que Roberto De Zerbi se rapproche de plus en plus de Tottenham. Parti de l’OM le 11 février dernier, le technicien italien avait rapidement été annoncé dans le viseur des Spurs, ainsi que dans celui de Manchester United, avec lequel il a déjà été en contact par le passé. Jusqu’à présent, il ne semblait pas enclin à reprendre l’équipe en cours de saison et préférait attendre cet été, en cas de maintien, Tottenham étant actuellement 17e de Premier League.
De Zerbi va devenir le deuxième entraîneur le mieux payé de Premier League
Il semblerait qu’il ait changé d’avis et soit finalement prêt à débarquer sur le banc des Spurs incessamment sous peu. En ce sens, le Daily Mail a même fait des révélations concernant son futur salaire. S’il n’a pas donné son montant, le quotidien anglais indique qu’il deviendra le deuxième entraîneur le mieux payé de Premier League, derrière Pep Guardiola (Manchester City, 23,2M€ par an) et devant Mikel Arteta (Arsenal, 15,1M€ par an). À titre de comparaison, les émoluments de Roberto De Zerbi à l’OM étaient estimés à 550 000€ par mois.