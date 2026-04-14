Mercato - OM : Histoire terminée, le départ d’un gros joueur est déjà annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà assez agité pour l’OM qui pourrait chercher à se débarrasser de certains éléments disposant d’un salaire conséquent. Et un journaliste affirme d’ailleurs que l’histoire marseillaise va se terminer pour l’un des joueurs majeurs de l’effectif de l’OM en fin de saison. Explications.

Comme c’est le cas chaque été depuis maintenant plusieurs années, l’OM pourrait bien opérer à de nombreux changements lors du prochain mercato. Une instabilité chronique que les dirigeants du club phocéen ne parviennent pas à régler, eux qui multiplient les opérations sous la forme de prêt assorti d’une option d’achat. C’est avec cette formule que Benjamin Pavard (30 ans) avait débarqué en provenance de l’Inter Milan l’été dernier, et alors qu’il réalise une saison plus que moyenne avec l’OM, le champion du Monde 2018 ne sera pas conservé en fin de saison.

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Pavard moins cher que prévu ? Interrogé dans le podcast After Marseille sur RMC, Florent Germain explique que l’OM a pourtant l’opportunité d’obtenir la signature définitive de Benjamin Pavard pour moins cher que prévu cet été, étant donné que l’Inter Milan est prêt à revoir son option d’achat à la baisse : « Il y a des rumeurs. Est-ce que c’est lié à notre papier sur RMC Sport ? Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme, que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15 M€ c’est le montant de l’option, mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins », assure le journaliste de RMC.