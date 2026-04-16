Mercato - OM - Habib Beye : Son départ annoncé dans la presse ? «Je ne comprends pas…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d'entraîneur de l'OM il y a maintenant deux mois, Habib Beye est engagé jusqu'en juin 2027 avec le club phocéen. L'ancien Rennais semblait se projeter à long terme dans le projet, mais une récente interview accordée dans la presse a peut-être jeté un gros froid pour le futur de Beye à l'OM. Explications.

Suite au départ de Roberto De Zerbi en février dernier, la direction de l'OM avait donc opté pour le profil d'Habib Beye pour reprendre le flambeau. Le technicien sénégalais affiche pour l'instant un bilan relativement contrasté sur le banc du club phocéen (4 victoires, 4 défaites), et difficile de savoir s'il sera encore en poste la saison prochaine du côté de l'OM. D'ailleurs, alors que le nouveau président Stéphane Richard accordait récemment une interview sur RTL, ses propos au sujet d'Habib Beye ont interpellé...

Mercato - OM : «Je ne l’achèterais pas», le transfert déconseillé par un champion du monde https://t.co/iNcUW5jQCW — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Beye sous pression ? « Beye ? Il vient de prendre ses fonctions. Il a un objectif clair qui est de bien finir la saison, on connaît les enjeux. Laissons-lui faire son travail, il le fait sérieusement. Laissons-lui du temps. (…) L’objectif est une qualification directe en Ligue des Champions. Il faudra finir dans les trois premiers », a indiqué le nouveau président de l'OM. Un discours qui laisse donc entendre que la mission d'Habib Beye pourrait ne pas être reconduite au terme de cette saison 2025-2026, et c'est d'ailleurs précisément ce qu'a compris Benoit Trémoulinas.