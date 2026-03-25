Mercato - OM : Habib Beye et Medhi Benatia virés en fin de saison ? Il annonce le pire scénario

La fin de saison s'annonce mouvementée à l'OM, qui pourrait vivre un été tumultueux en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. Et un célèbre consultant imagine d'ailleurs le pire pour Habib Beye et Medhi Benatia avec un scénario dans lequel l'OM ne terminerait pas sur le podium de Ligue 1 en fin de saison...
Et si l'aventure d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'OM s'arrêtait prématurément avec un mauvais scénario dans les semaines à venir en championnat ? L'ancien coach du Stade Rennais s'est engagé jusqu'en juin 2027, mais faut-il envisager le pire s'il ne parvient pas à qualifier l'OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ? Pierre Ménès, qui a côtoyé Beye durant plusieurs années sur le plateau du Canal Football Club, évoque un possible scénario catastrophe pour son ancien collègue ainsi que pour Medhi Benatia, le directeur du football de l'OM.
Ménès pas vraiment copain avec Beye
Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Ménès évoque dans un premier temps sa relation qui a parfois été conflictuelle avec Habib Beye dans le CFC : « J’ai toujours un peu des scrupules à taper sur Habib Beye, parce que je le connais quand même bien. J’ai travaillé de longues années avec lui. Dire qu’on s’appréciait toujours est un peu exagéré, mais il y a eu de bons moments aussi, il ne faut pas toujours tout voir en noir », explique-t-il, avant de laisser entendre qu'Habib Beye et Medhi Benatia pourraient être virés de l'OM en fin de saison si les résultats étaient insuffisants.
« Si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin... »
« Une erreur de casting de l’OM ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que comme je l’ai déjà dit, j’étais très étonné que ce soit lui qui récupère l’OM après son échec à Rennes (…) Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence. Défensivement, c’est toujours aussi fébrile (…) Il est évident que si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd’hui est une vraie possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye mais aussi sur le formidable Medhi Benatia qui donne des cours à tout le monde, mais qui finalement ne fait pas grand-chose de bien extraordinaire », poursuit Pierre Ménès. Affaire à suivre donc pour le futur de Beye et Benatia à l'OM...