Mercato - OM : Habib Beye a tranché pour son avenir, le choix du coeur annoncé aux supporters !

Amadou Diawara

Après l'annonce du départ de Roberto De Zerbi, l'OM de Frank McCourt a officialisé la signature d'Habib Beye. Lors de son retour à Marseille, le technicien sénégalais a paraphé un bail d'un an et demi. Durant une réunion avec les supporters, organisée ce samedi, Habib Beye a lâché toutes ses vérités sur son avenir à l'OM.

Le 10 février, l'OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué le club phocéen sur son site officiel.

Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC ! https://t.co/eVScDVPUjG — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Beye - OM : Un point sur son avenir en fin de saison ? Huit jours plus tard, l'OM a annoncé le nom du successeur de Roberto De Zerbi. En effet, Habib Beye a été rapatrié à Marseille. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.