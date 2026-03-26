Mercato - OM - Greenwood : Les informations de la presse marseillaise sur son prochain club

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il pourrait bien en plus l’être d’ici quelques mois. En effet, à l’approche du mercato estival, un départ de l’Anglais est de plus en plus évoqué. Mais pour aller où ? Pour le moment, la destination de Greenwood reste à déterminer, mais voilà que des indices ont été apportés.
Arrivé en 2024 à l’OM en provenance de Manchester United, Mason Greenwood fait aujourd’hui le bonheur du club phocéen avec ses performances et ses buts. Mais voilà que ça pourrait ne pas durer. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, l’avenir de l’Anglais pourrait ne pas s’écrire à Marseille à partir de la saison prochaine. Partira ? Ne partira pas ? De plus en plus, à l’approche du mercato estival, la tendance serait à un départ de Mason Greenwood dans les mois à venir.
Greenwood veut quitter l’OM ?
Les jours de Mason Greenwood à l’OM pourraient bien être comptés. Malgré son contrat, l’Anglais pourrait donc s’en aller à la fin de la saison. C’est ce qui a pu être annoncé dernièrement dans la presse britannique. En effet, The Sun assurait que Greenwood aurait l’intention de quitter Marseille cet été, s’imaginant ensuite poursuivre sa carrière du côté de l’Italie. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible », a fait savoir une source.
Pour aller où ?
Mason Greenwood et l’OM, ça pourrait donc bientôt se terminer. Reste maintenant à savoir où l’Anglais pourrait rebondir. Alors que certaines rumeurs l’envoient à la Juventus ou à l’Atlético de Madrid, La Provence en a dit plus. « Plusieurs écuries européennes seraient intéressées ainsi que certaines formations du Golfe, tandis qu’un retour en Angleterre reste illusoire », peut-on lire dans le quotidien régional concernant la destination de Greenwood.