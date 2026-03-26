Mercato - OM - Greenwood : Les informations de la presse marseillaise sur son prochain club

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM, il pourrait bien en plus l’être d’ici quelques mois. En effet, à l’approche du mercato estival, un départ de l’Anglais est de plus en plus évoqué. Mais pour aller où ? Pour le moment, la destination de Greenwood reste à déterminer, mais voilà que des indices ont été apportés.

Arrivé en 2024 à l’OM en provenance de Manchester United, Mason Greenwood fait aujourd’hui le bonheur du club phocéen avec ses performances et ses buts. Mais voilà que ça pourrait ne pas durer. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, l’avenir de l’Anglais pourrait ne pas s’écrire à Marseille à partir de la saison prochaine. Partira ? Ne partira pas ? De plus en plus, à l’approche du mercato estival, la tendance serait à un départ de Mason Greenwood dans les mois à venir.

Habib Beye : Le détail important à prendre en compte dans son contrat pour son avenir à l’OM https://t.co/L9gTURensz — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Greenwood veut quitter l’OM ? Les jours de Mason Greenwood à l’OM pourraient bien être comptés. Malgré son contrat, l’Anglais pourrait donc s’en aller à la fin de la saison. C’est ce qui a pu être annoncé dernièrement dans la presse britannique. En effet, The Sun assurait que Greenwood aurait l’intention de quitter Marseille cet été, s’imaginant ensuite poursuivre sa carrière du côté de l’Italie. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible », a fait savoir une source.