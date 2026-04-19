Mercato - OM : Greenwood et Gouiri sur le départ, des clubs de Ligue 1 intéressés ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions est mal engagée, Frank McCourt aurait fixé un objectif de vente à atteindre cet été : 100M€. Des joueurs importants de l’effectif tels que Mason Greenwood et Amine Gouiri seraient concernés et ces derniers auraient déjà des portes de sortie.

La stabilité, ce ne sera pas pour cette année. Si Stéphane Richard a regretté la trop grande instabilité à l’OM lors du mandat de son prédécesseur, Pablo Longoria, cela ne semble pas être la direction que prendra le club l’été prochain. Dans une situation financière difficile et après avoir enregistré des pertes record lors de l’exercice 2024-2025, Frank McCourt attendrait au moins 100M€ de récupérés lors de la prochaine période de mercato.

Mercato - OM : Quelques mois après son arrivée, une recrue hivernale déjà prête à claquer la porte ? https://t.co/3ijaKHw0jW — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Des intérêts en L1 et en Arabie Saoudite pour Gouiri et Greenwood ? « Le club est exsangue financièrement. McCourt veut 100 millions de ventes cet été, il n’a pas le choix. Paixao, Greenwood, Gouiri sont concernés », aurait expliqué une source proche du club à But Football Club. Arrivé l’été dernier en provenance du Feyenoord Rotterdam contre 35M€ bonus compris, Igor Paixao (25 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2030. En ce qui concerne Mason Greenwood (24 ans) et Amine Gouiri (26 ans), tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2029, ils auraient déjà des intérêts en Arabie Saoudite et en Ligue 1.