Mercato - OM : Deux recrues déçoivent à Marseille, une décision a été prise pour leur avenir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivés il y a peu à l’OM, deux joueurs ont du mal à s’y faire une place et ont eu très peu de temps de jeu depuis qu’ils sont à Marseille. Deux joueurs qui pourraient en revanche avoir plus d’opportunités la saison prochaine, plusieurs départs étant attendus à leur poste.

Parmi les quatre joueurs recrutés par l’OM lors du dernier mercato hivernal, seul Quinten Timber semble être réellement une bonne pioche jusqu’à maintenant. L’international néerlandais s’est déjà imposé comme un titulaire, contrairement à Ethan Nwaneri, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi.

Mercato - OM - Mason Greenwood : Les grands clubs vont le recaler, voilà le problème ? https://t.co/FeqdgXA1yu — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Abdelli et Nnadi, plus d’opportunités la saison prochaine ? Prêté sans option d’achat, le premier retournera à Arsenal une fois la saison terminée, mais les deux autres se sont engagés jusqu’en juin 2030 avec l’OM. Habib Beye les a très peu utilisés et cela devrait toujours être le cas lors des cinq derniers matchs que les Olympiens ont encore à disputer. Comme indiqué par L’Équipe, la direction sportive du club estime en revanche qu’Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi devraient avoir plus l’opportunité de se montrer la saison prochaine. À leur poste, Arthur Vermeeren ne sera pas conservé et sera renvoyé au RB Leipzig, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondgobia ne sont pas assurés d’être encore là.