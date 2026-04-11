Mercato - OM : Départ acté à Marseille ? La presse étrangère annonce la fin pour ce joueur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif sur le marché des transferts ces dernières années, l'OM pourrait encore une fois voir son effectif complètement changer dans quelques mois. Le club de la cité phocéenne doit déjà commencer à penser à la saison prochaine et de nombreux départs pourraient avoir lieu. Un joueur qui a débarqué en prêt l'été dernier ne devrait pas voir l'aventure se poursuivre.

Au début de la saison, l'OM affichait de grandes ambitions au vu de son effectif assez impressionnant. Le club a beaucoup recruté et comptait briller encore plus en Ligue des champions. Les Marseillais doivent maintenant réussir à décrocher le podium de Ligue 1 mais on sait déjà que beaucoup de choses vont changer comme l'encadrement s'est déjà transformé. En tout cas, un départ est déjà annoncé dans la presse allemande...

Mercato - OM : Cet entraîneur qui s'est «rendu malade» à Marseille ! https://t.co/I0QMzUmvtU — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Nouveau départ à l'OM ? Recruté l'année dernière en prêt du RB Leipzig, Arthur Vermeeren ne devrait pas s'éterniser plus longtemps à Marseille. Le jeune Belge a marqué les esprits et a gagné de l'expérience à l'OM mais il devrait retrouver son club. En effet, d'après les informations du site allemand Fussballdaten, l'option d'achat de 20M€ dans son prêt a très peu de chances d'être levée en raison des incertitudes financières et de la planification de l'effectif du club français. Un tel investissement serait bien trop pour l'OM cet été.