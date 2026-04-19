Mercato - OM : Christophe Dugarry était prêt «à jouer gratuit», Marseille ne l’a jamais rappelé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Club mythique du football français, l’OM fait rêver plus d’un joueur. Pour beaucoup, porter le maillot du club phocéen est un objectif dans une carrière. Certains ont d’ailleurs eu cette chance et voilà qu’après en avoir eu l’occasion, Christophe Dugarry aurait bien aimé fait son grand retour à l’OM. Mais voilà que ça ne s’est finalement pas passé comme le champion du monde 98 l’aurait espéré…

Alors qu’on peut aujourd’hui l’entendre sur RMC en tant que consultant, Christophe Dugarry a connu certains des plus grands clubs européens au cours de sa carrière de joueur. Champion du monde 98 avec l’équipe de France, il a ainsi porté le maillot du Milan AC ou encore du FC Barcelone. On a également pu voir Dugarry sous les couleurs de l’OM. Joueur du club phocéen entre 1997 et 2000, celui qui était attaquant aurait d’ailleurs bien aimé connaitre une deuxième aventure à Marseille.

Mercato - OM : Cet attaquant sera à Marseille la saison prochaine ? https://t.co/BubHOZjP6Y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« J’avais tout fait en fin de carrière pour y retourner » Si Christophe Dugarry a fini sa carrière de joueur du côté du Qatar, il aurait bien aimé le faire à l’OM. En effet, l’ancien Olympien était très intéressé par cette idée, qui n’aura finalement jamais vu le jour. A propos de celle-ci, Dugarry avait raconté dans un entretien pour La Provence en 2016 : « J’avais tout fait en fin de carrière pour y retourner. J’avais eu Jean Fernandez au téléphone, il m’avait dit qu’il revenait vers moi car il était intéressé, mais il ne m’avait jamais rappelé ».