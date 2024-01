Mercato - OM : C’est déjà terminé pour ce transfert surprise !

Benjamin Labrousse

Ces dernières heures, le mercato de l’OM est marqué par plusieurs opérations concernant le poste de latéral gauche. A l’approche du départ de Renan Lodi, le club phocéen aurait ciblé le joueur du Stade Rennais Adrien Truffert. Si l’opération est actuellement bloquée, le club breton ne semble absolument pas enclin à laisser filer le Français de 22 ans cet hiver.

Ce jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria affirmait en conférence de presse, que le club phocéen cherchait à recruter un latéral gauche. Et pour cause, ces dernières heures, le départ de Renan Lodi, arrivé il y a seulement six mois à Marseille, se précise. Ce vendredi, Relevo a révélé l’existence d’une offre très concrète de la part d’Al-Hilal à l’égard du Brésilien. Ce samedi, RMC a confirmé cette dernière, précisant dans le même temps que l’OM l’avait accepté, et que cette proposition saoudienne s’élevait à 22M€. Désormais, Marseille tente de boucler deux arrivées : celle de Josh Doig (Hellas Vérone), et d’Adrien Truffert (Stade Rennais).

« On devait recruter quelques joueurs à gauche »

Au micro de Prime Vidéo ce vendredi, Pablo Longoria avait d’ailleurs évoqué ces différentes opérations : « Si Renan Lodi part et Adrien Truffert arrive ? Bon, je pense que ce n’est pas le moment de donner des noms en particulier. Pour Renan Lodi, c’est vrai que ces derniers jours il y a eu différentes propositions, différentes options, on devait recruter quelques joueurs à gauche et je l’ai dit hier, car c’est nécessaire. En fonction des prochains événements, on va continuer de travailler, mais je pense que ce n’est pas le moment. Dans le mercato, il faut toujours être attentif et je peux dire que les équipes sont très bien préparées » .

Le Stade Rennais bloque tout départ d’Adrien Truffert