Mercato - OM : Ce transfert qui avait énervé l’entraîneur, «je m’y suis opposé»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'ambiance est très souvent électrique à l'OM, et pas seulement du côté des supporters. Il y a quelques années, l'entraîneur en place avait piqué une grosse colère en pleine conférence de presse au sujet d'un joueur que l'OM venait de recruter et pour lequel il n'avait pas donné son accord. Les prémices d'un fiasco entre ce coach et les dirigeants marseillais de l'époque...

Il n'est pas toujours facile pour un joueur de débarquer à l'OM, surtout quand il n'est pas désiré par l'entraîneur... C'est précisément ce qu'il s'est déroulé à l'été 2014, alors que le club marseillais avait déboursé 5M€ sur un défenseur brésilien annoncé comme très prometteur à son poste : Doria. Mais au moment de l'officialisation de son transfert, Marcelo Bielsa s'était présenté en conférence de presse, et l'entraîneur de l'époque à l'OM avait stupéfait toute la salle en annonçant publiquement qu'il ne voulait pas de Doria dans son effectif étant donné qu'il n'avait pas validé sa venue avec le président, Vincent Labrune.

Un renfort inattendu pour aider l’OM ? Habib Beye a déjà craqué ! https://t.co/5NMoOMduPq — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Le coup de gueule légendaire de Bielsa « Je me suis opposé à l'arrivée de Doria. Quand je donne ma position sur un joueur, je prends en compte de nombreux facteurs et l'un d'entre eux est de savoir quelle est sa valeur et s'il est là pour la durée. L'arrivée de Doria, je n'ai pas pu l'analyser. Je n'ai pas pu donner mon opinion. Le président m'avait aussi promis qu’on n'allait pas engager de joueurs étrangers, car l'OM n'a pas la structure suffisante pour évaluer les qualités d'un joueur qui ne joue pas en France ! », avait sèchement lâché Marcelo Bielsa, qui était réputé pour avoir tempérament alors qu'il venait lui aussi d'être nommé sur le banc de l'OM en cet été 2014.