Mercato - OM : Ce transfert a déclenché toutes les galères à Marseille ?

Avec sa défaite dimanche soir à Monaco, l’OM se retrouve aujourd’hui 4ème de Ligue 1. La lutte pour la qualification en Ligue des Champions est très serrée et rien ne dit que le club phocéen y arrivera. Forcément, cela serait une catastrophe pour l’OM qui viendrait couronnée une saison difficile. Et si tout cela avait été causé par un transfert en particulier ?
Pour cette saison, l’OM avait de grandes ambitions. Mais voilà que ça pourrait virer à la catastrophe pour le club phocéen. Il faut dire que l’exercice avait très mal commencé une défaite contre le Stade Rennais suite à laquelle une bagarre avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L’OM n’avait alors pas hésité à se séparer de ses deux joueurs. Le Français avait ainsi été vendu au Milan AC et voilà que ce départ de Rabiot pourrait expliquer les problèmes actuels à Marseille.
« Höjbjerg, il ne s’est jamais remis du départ de Rabiot »
Adrien Rabiot n’est donc aujourd’hui plus là et l’OM en fait les frais ? Voilà que le départ de l’international français pourrait expliquer les galères olympiennes. Il en a en tout cas été question à la suite de la défaite du club phocéen face à l’AS Monaco. Tout d’abord, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a lâché : « L’affaire Rabiot, il y a le séisme de ça. Tu vois qu’un mec comme Höjbjerg, il ne s’est jamais remis du départ de Rabiot en fait… ».
« Pour moi, le pêché originel c’est Rabiot »
Et voilà qu’il n’a pas été le cas seul à évoquer les possibles conséquences du départ d’Adrien Rabiot dans la saison de l’OM. En effet, de son côté, le journaliste Dave Appadoo a lui confié : « Pour moi, le pêché originel c’est Rabiot. Tu as moins de galère si tu as Rabiot, indépendamment de sa valeur de joueur. Que ce soit sur le terrain comme en dehors. L’année dernière, quand Marseille commence un peu à décrocher, c’est lui qui dit attendez je ne suis pas venu pour regarder la Ligue des Champions dans mon canapé ».