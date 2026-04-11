Mercato - OM : Ce transfert a déclenché toutes les galères à Marseille ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec sa défaite dimanche soir à Monaco, l’OM se retrouve aujourd’hui 4ème de Ligue 1. La lutte pour la qualification en Ligue des Champions est très serrée et rien ne dit que le club phocéen y arrivera. Forcément, cela serait une catastrophe pour l’OM qui viendrait couronnée une saison difficile. Et si tout cela avait été causé par un transfert en particulier ?

Pour cette saison, l’OM avait de grandes ambitions. Mais voilà que ça pourrait virer à la catastrophe pour le club phocéen. Il faut dire que l’exercice avait très mal commencé une défaite contre le Stade Rennais suite à laquelle une bagarre avait éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L’OM n’avait alors pas hésité à se séparer de ses deux joueurs. Le Français avait ainsi été vendu au Milan AC et voilà que ce départ de Rabiot pourrait expliquer les problèmes actuels à Marseille.

Vente OM : L'annonce troublante de Frank McCourt ? https://t.co/PSxuCNthHC — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Höjbjerg, il ne s’est jamais remis du départ de Rabiot » Adrien Rabiot n’est donc aujourd’hui plus là et l’OM en fait les frais ? Voilà que le départ de l’international français pourrait expliquer les galères olympiennes. Il en a en tout cas été question à la suite de la défaite du club phocéen face à l’AS Monaco. Tout d’abord, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak a lâché : « L’affaire Rabiot, il y a le séisme de ça. Tu vois qu’un mec comme Höjbjerg, il ne s’est jamais remis du départ de Rabiot en fait… ».