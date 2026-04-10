Mercato - OM : «Beaucoup d’argent», le transfert de l’été annoncé par un journaliste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival pourrait bien être assez agité du côté de l'OM qui, comme à son habitude, semble préparer de nombreux mouvements sur le marché des transferts. Et un journaliste a notamment indiqué que le départ d'un joueur majeur de l'effectif actuel pourrait rapporter gros et devenir le transfert de l'été à l'OM.

En proie à de sérieuses difficultés financières notamment dues à sa masse salariale conséquente cette saison, l'OM devrait donc logiquement chercher à dégraisser lors du prochain mercato estival. Les éléments disposant de la valeur marchande la plus intéressante seront donc logiquement invités à un transfert, et c'est notamment le cas du meilleur attaquant de l'OM depuis deux ans et qui comptabilise pour l'instant 25 buts et 8 passes décisives cette saison (toutes compétitions confondues) : Mason Greenwood.

«Un échec» annoncé sur La Chaine L’Equipe : L’OM s’est complètement loupé dans son mercato ? https://t.co/4hfBcUcc3p — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Des équipes prêtes à payer beaucoup d'argent pour Greenwood » En octobre dernier, le célèbre journaliste Fabrizio Romano, spécialisé sur le mercato, annonçait déjà Mason Greenwood comme le gros transfert de l'été pour l'OM avec une grosse somme en jeu : « Cet été, il y avait des équipes prêtes à payer beaucoup d'argent pour Greenwood, mais Marseille a refusé (...) Dans le cas d'une future vente de Mason Greenwood, Manchester United recevra 50% de l’indemnité de transfert. Et il pourrait y avoir beaucoup d'argent si – et quand – l'Olympique de Marseille décidera de vendre Mason Greenwood. Ne pas vendre Greenwood est une décision du président, Pablo Longoria et du directeur sportif, Medhi Benatia, qui font preuve d'ambition », expliquait Romano sur sa chaine Youtube.