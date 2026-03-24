Mercato - OM : Après Habib Beye, un ancien de la maison se rapproche de Marseille

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille se trouve dans une saison où les changements en interne sont nombreux. Que ce soit l'entraîneur ou le président, en attendant le directeur du football à la fin de l'année si tout se déroule comme convenu, leurs identités ont toutes changées. De quoi permettre au coach Habib Beye d'être bientôt rejoint par une autre figure de l'OM ?

Il a pleuré deux fois. Dany Boon disait dans le film Bienvenue chez les Ch'tis qu'un homme pleure deux fois en arrivant dans le nord, quand il arrive et quand il repart. Dans le cas de cette personnalité liée à l' OM pendant des années, les larmes sont montées au moment d'annoncer son départ il y a quelque temps puis sa retraite plus récemment. Les deux moments se sont déroulés dans la ville de Marseille qu'il affectionne tant. Mais l'histoire n'est pas encore terminée.

«Dimitri Payet pourrait revenir à l'OM cet été»

En 2020, pendant la présidence de Jacques-Henri Eyraud, Dimitri Payet signait une sorte d'engagement qui lui permettait d'être lié à vie à l'OM, son club de coeur pour lequeil il a défendu les couleurs entre 2013 et 2015 puis 2017 et 2023. Lorsqu'il a dû annoncer son départ au printemps 2023, ce ne fut pas sans effusion de larmes en conférence de presse. Dimanche dernier, pendant la mi-temps d'OM - LOSC au Vélodrome, Dimitri Payet annonçait sur Ligue 1+ au micro de Smaïl Bouabdellah prendre sa retraite lui qui fêtera ses 39 ans dimanche. Cette saison, des bouleversements ont eu lieu au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille avec le départ de Roberto De Zerbi remplacé par Habib Beye (ex-joueur de l'OM entre 2003 et 2007), celui de Pablo Longoria qui a vu Alban Juster lui succéder à la présidence avant même l'officialisation de la fin de sa collaboration avec l'OM.

Medhi Benatia, directeur du football, avait déposé sa démission avant d'être conforté par le propriétaire Frank McCourt. Ces changements pourraient avoir une incidence sur le retour aux affaires de Dimitri Payet à l'OM à en croire Adrien Pittore. « Dimitri Payet pourrait revenir à l'OM cet été. Saison 19/20, il a « signé une clause noir sur blanc », en échange d'une baisse de salaire, lui promettant une reconversion et notamment le poste de directeur sportif. Poste occupé par Mehdi Benatia ».