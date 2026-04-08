Mercato - OM : «À deux doigts du coup de tête», le faux transfert qui a viré à l’altercation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a toujours été un club qui déchainait les passions, et ce n’est certainement pas cet ancien joueur du club phocéen qui vous dira le contraire. Il révélait il y a quelques mois en interview son début de bagarre avec Rolland Courbis, son entraîneur de l’époque, qui souhaitait l’envoyer loin de l’OM dans le cadre d’un transfert.

Les faits remontent en janvier 1999, alors que Rolland Courbis était à cette époque l’entraîneur de l’OM. Le club phocéen vit une belle saison sur le plan sportif (bilan : 2e de Ligue 1 et finaliste de la Coupe UEFA), et pourtant,, le coach marseillais souhaite se séparer de l’un de ses attaquants de renom en pleine période de mercato hivernal : Christophe Dugarry. En décembre dernier, juste après l’annonce du décès de Rolland Courbis, l’ancien attaquant de l’OM et de l’équipe de France révélait sur RMC cette altercation en raison d’un transfert avorté à la Juventus Turin durant cette période.

«Je vends, je me casse», un scénario inquiétant évoqué pour la vente de l’OM https://t.co/eFGrdyysFy — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Rolland insiste pour que je signe là-bas » « On est au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix en Provence, et la veille de match il me dit que je vais signer à la Juventus de Turin. Je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être Champions du Monde six mois avant… Je suis bien à Marseille, tout se passe bien, je suis tranquille, je suis enfin assez stable après mes passages à Milan et Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve, j’appelle Zizou et je lui demande comment ça se passe, s’il va rester. Il me dit que dans six mois il s’en va… Rolland insiste pour que je signe là-bas », révèle Christophe Dugarry, qui a refusé de quitter l’OM et en est presque venu aux mains avec Rolland Courbis pour cette saison.