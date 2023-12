Mercato - OL : Mourinho l’adore, Lyon veut le recruter

Arnaud De Kanel

Véritable soldat de José Mourinho qui l'a recruté dans trois clubs différents, Nemanja Matic peine à s'épanouir du côté de la Bretagne où il défend les couleurs du Stade Rennais. La situation du milieu de terrain serbe a interpellé l'OL qui voit en lui le joueur parfait pour combler les lacunes dans l'entrejeu.

Nemanja Matic est l'un des joueurs les plus appréciés de José Mourinho. L'entraineur portugais l'a fait venir à Chelsea, Manchester United et plus récemment à l'AS Roma, club que le Serbe a quitté cet été pour rejoindre le Stade Rennais. Mais alors qu'il serait mécontent de sa situation en Bretagne, Matic pourrait rejoindre l'OL.

L'OL en pince pour Matic

D'après les informations de L'Equipe , Nemanja Matic figurerait dans les petits papiers de l'OL en vue du mercato hivernal. Le milieu de terrain serbe coche toutes les cases et il serait perçu en interne comme le profil idéal pour épauler Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Matic serait même ouvert à un départ selon le quotidien sportif.

«Je souhaite qu'il reste avec nous»