Mercato - LOSC/Monaco : Ça doit être radical pour l'avenir de Giroud et Pogba !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le LOSC et l’AS Monaco ont tenté des paris en recrutant respectivement Olivier Giroud et Paul Pogba. Seulement, les aventures des deux champions du monde 2018 n’ont pas été aussi réussies. Pierre Ménès a ainsi réclamé une décision radicale pour les avenirs de l’attaquant de 39 ans et du milieu de terrain passé par la Juventus et Manchester United.

Le LOSC et l’AS Monaco ont fait quelques paris sur le mercato l’été dernier. Les Dogues ont tenté un coup en attirant un joueur d’expérience comme Olivier Giroud. Les Monégasques, eux, ont voulu relancer Paul Pogba, qui venait de voir sa suspension être levée. Seulement, les passages de l’attaquant de 39 ans et de l’ancien milieu de terrain de la Juventus n’ont pas été aussi réussis que ça. Pierre Ménès espère donc une décision radicale pour la suite.

«Il faut penser à arrêter» « Est-ce que le LOSC devrait prolonger Giroud ? Ça fait combien de temps que Giroud n’a pas été titulaire ? Je pense que si Igamane ne s’était pas blessé, il aurait disparu de la circulation. À un moment donné, de lui-même, il devrait dire stop. Il a rendu quelques services, quelques buts en début de saison parce qu’au fil des mois qui passent, c’est un poids en plus. Je serais à sa place, j’arrêterais. Mais il fait bien ce qu’il veut. Quant à Pogba, je ne suis pas du tout certain que Monaco continue l’expérience l’année prochaine sauf s’il y a des conditions financières revues à la baisse. Mais à un moment donné, dans le foot comme dans d’autres choses, il faut penser à arrêter » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.