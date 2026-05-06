Mercato : Acheté pour 2M€, l'OL peut déjà le revendre 25M€ un an plus tard

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre seulement 2M€ en provenance du Sporting Portugal l’été dernier, Afonso Moreira est une des surprises de la saison du côté de l’OL et ses performances auraient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment Manchester United. Un joueur pour lequel Lyon pourrait récupérer 25M€, en sachant qu’un pourcentage reviendra à son ancien club.

Méconnu du grand public au moment de son arrivée en provenance de la réserve du Sporting Portugal l’été dernier, Afonso Moreira est devenu un des chouchous des supporters de l’ OL . L’ailier âgé de 21 ans a su profiter de la grave blessure de Malick Fofana pour s’imposer dans l’équipe de Paulo Fonseca . En 35 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison, le Portugais a inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives et s’est une nouvelle fois illustré dimanche dernier lors de la belle victoire face au Stade Rennais (4-2).

Comme indiqué par L’Équipe, l’ OL devrait bientôt prolonger Afonso Moreira pour une année supplémentaire, jusqu’en juin 2030. Ce qui permettra au joueur d’avoir un salaire qui correspond plus à son nouveau statut, alors que plusieurs clubs européens l’observent. Selon le quotidien sportif, l’objectif de Lyon est de le conserver, d’autant plus avec la qualification en Ligue des champions bien engagée.

Moreira plait à Manchester United

À moins que l’OL soit tenté de récupérer une belle plus-value avec la vente d’Afonso Moreira. D’après les informations d’A BOLA, Manchester United aurait déjà manifesté son intérêt pour le joueur, qui serait également suivi en Serie A et en Bundesliga. Lyon aurait fixé un prix minimum de 25M€ pour s’en séparer, en sachant que 20% de la plus-value reviendra au Sporting Portugal.

Avec la manne financière de la Ligue des champions, l’OL pourrait en revanche le conserver au moins une saison supplémentaire, d’autant plus qu’Afonso Moreira se voit bien rester, comme il le confiait récemment : « Je suis très heureux ici. Je veux atteindre la Ligue des champions avec Lyon, parce que c’est important pour le club et pour moi aussi. C’est très clair. L’atteindre, puis la jouer. J’ai déjà fait un match avec le Sporting, mais seulement trente minutes à Dortmund… Ce n’était pas assez. »